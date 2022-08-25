Trabzonspor-Kopenhag maçının ardından - Son Dakika
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Trabzonspor-Kopenhag maçının ardından

25.08.2022 01:20
Trabzonspor-Kopenhag maçının ardından

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Danimarka ekibi Kopenhag ile 0-0 berabere kalarak elenen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, "Oyun olarak kazanabileceğimiz müsabakada berabere kalarak elendik.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Danimarka ekibi Kopenhag ile 0-0 berabere kalarak elenen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, "Oyun olarak kazanabileceğimiz müsabakada berabere kalarak elendik." dedi.

Avcı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki ayaklı maçları tamamladıklarını belirterek, "İlk ve ikinci maçta hem rakip ceza sahasına girme, topa sahip olma, attığımız şut sayısı olarak öndeydik. Bugün özellikle oyunu tamamen kendi elimizde oynadık, rakibe pozisyon vermedik. Oyuncu grubu her şeyi sonuna kadar denedi." dedi.

Kazanıp gruplara devam etmek istediklerini ancak bunu gerçekleştiremediklerini kaydeden Avcı, "Ama iki maç maksimum seviyede oynadık. Maçın büyük bölümünde planları uyguladık. Kenar orta sayısı, girdiğimiz pozisyon fazlaydı. Ama girdiğiniz pozisyonları değerlendirmeniz gerekiyor. 5-6 net pozisyona girdik. Fizik kalitesi yüksek bir takımla oynadık, onları tebrik ediyoruz. Nem oranı yüksek olması oyuncuların fizik kalitesine çok etki etti. Oyun olarak kazanabileceğimiz müsabakada berabere kalarak elendik." şeklinde konuştu.

Avcı, taraftarların da oyunun başından bir bölümüne kadar takıma çok destek verdiğini vurgulayarak, "Sonrasında bazen onların duyguları da karışabiliyor. Oyuna, oyuncuya oyunun süresine biraz daha hoşgörü bekliyorum. Geldikleri, destek oldukları için teşekkür ediyoruz. Yolumuza Avrupa Ligi'nde devam ediyoruz. Taraftarlarımızı, o hoşgörüyle bekleyerek Galatasaray maçına fiziksel ve zihinsel olarak toparlanıp hazır olmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Son alınan sonuçların ardından kredisinin azaldığı yönündeki bir soruya da Avcı, "Ben gülüyorum bunlara. Benim böyle bir şeye ihtiyacım olmadığını düşünüyorum. 1,5 senedir Trabzonspor Kulübü'nde harika işler yapılıyor. Yurt dışına oyuncular satılıyor, kupalar alınıyor. Bir oyun felsefesi, kültürü oluşturuluyor. Benim yolum uzun bir yol." yanıtını verdi.

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Kaynak: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Trabzonspor, Danimarka, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor-Kopenhag maçının ardından - Son Dakika

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