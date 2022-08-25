Trabzonspor-Kopenhag maçının ardından - Son Dakika
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Trabzonspor-Kopenhag maçının ardından

25.08.2022 00:54
Trabzonspor-Kopenhag maçının ardından

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçını Trabzonspor ile 0-0 berabere bitirerek grup maçlarına kalan Danimarka'nın Kopenhag takımının Teknik Direktörü Jess Thorup, çok mutlu olduklarını söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçını Trabzonspor ile 0-0 berabere bitirerek grup maçlarına kalan Danimarka'nın Kopenhag takımının Teknik Direktörü Jess Thorup, çok mutlu olduklarını söyledi.

Thorup, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki maçta da çok iyi oynadıklarını belirterek, "Takımı ceza sahamızdan uzak tutmaya çalıştık. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldığımız için çok mutluyuz. Skor bizi çok mutlu etti." dedi.

Trabzonspor'un zayıf ve güçlü yanlarını bildiklerini ifade eden Thorup, şunları söyledi:

"Kendi liginde temaslı oynamadıklarını biliyorduk. Alanı daraltarak istediğimizi aldık. Maç atmosferi çok güzeldi. Biz alışkınız. Gelen taraftarlarımızla sevinç yaşamamız güzel. Bazı şeyler tribünlerden fırlatıldı. Ama futbol içinde bunlar var."

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Trabzonspor-Kopenhag maçından notlar Trabzonspor-Kopenhag maçından notlar Trabzonspor-Kopenhag Trabzonspor-Kopenhag
Kaynak: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Trabzonspor, Danimarka, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor-Kopenhag maçının ardından - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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