UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda rövanş müsabakaları oynandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda rövanş müsabakaları oynandı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının play-off turunda Sparta Prag ve Salzburg gruplara kalmayı başardı

28.08.2024 00:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda rövanş müsabakaları oynandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının play-off turunda Çekya ekibi Sparta Prag, İsveç temsilcisi Malmö'yü, 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında sahasında 2-0 yenerek gruplara kalmayı başardı.

Halil Umut Meler'in yönettiği müsabakada ise Avusturya temsilcisi Salzburg ile Ukrayna ekibi Dinamo Kiev 1-1 berabere kaldı.

İlk maçı deplasmanda 2-0 kazanan Salzburg, sahasında aldığı beraberlikle tur atlayan taraf oldu.

Kaynak: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Sparta Prag, Salzburg, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda rövanş müsabakaları oynandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:55 Young Boys’a elenen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne veda etti Young Boys'a elenen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
22:01 50 yıllık binada facia Evinde oturan genç kız, bir anda kendini alt katta buldu 50 yıllık binada facia! Evinde oturan genç kız, bir anda kendini alt katta buldu
19:10 3 çocuğunu katleden baba, öldürmeden önce son isteklerini yerine getirmiş 3 çocuğunu katleden baba, öldürmeden önce son isteklerini yerine getirmiş
18:22 Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a: Malazgirt’te o fotoğrafı verdi ki yeni tartışmalar başlasın Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Malazgirt'te o fotoğrafı verdi ki yeni tartışmalar başlasın
11:20 Hintli turist, Malezya’da yürüdüğü sırada kaldırım çöktü 8 metrelik çukura düşen kadını arama çalışmaları devam ediyor Hintli turist, Malezya'da yürüdüğü sırada kaldırım çöktü! 8 metrelik çukura düşen kadını arama çalışmaları devam ediyor
11:14 3.haftanın en çok kurtarış yapan kalecisi Gökhan Akkan oldu 3.haftanın en çok kurtarış yapan kalecisi Gökhan Akkan oldu
11:05 Kocası cinsiyet değiştirip kadın oldu Çocukların artık 2 annesi var Kocası cinsiyet değiştirip kadın oldu! Çocukların artık 2 annesi var
10:36 Al Nassr, Talisca ve diğer yıldızlarla yollarını ayırıyor Al Nassr, Talisca ve diğer yıldızlarla yollarını ayırıyor
10:18 Telegram’ın kurucusu Pavel Durov’la birlikte görülen Rus kadın, milyarderin Paris’te tutuklanmasının ardından ortadan kayboldu Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'la birlikte görülen Rus kadın, milyarderin Paris'te tutuklanmasının ardından ortadan kayboldu
10:17 Altının gram fiyatı düşüşle başladı Altının gram fiyatı düşüşle başladı
10:11 Mansur Yavaş paylaşımı nedeniyle zorunlu izne çıkarılan Gülbin Tosun’dan eleştirilere küfürlü cevap Mansur Yavaş paylaşımı nedeniyle zorunlu izne çıkarılan Gülbin Tosun'dan eleştirilere küfürlü cevap
10:08 Beşiktaş, Augsburg’tan Felix Uduokhai’yi renklerine bağladı Beşiktaş, Augsburg'tan Felix Uduokhai'yi renklerine bağladı
09:46 İsveç’te ’Özgür Filistin’ sloganı atan kadına sert müdahale İsveç'te 'Özgür Filistin' sloganı atan kadına sert müdahale
09:45 Yeni dönemde 8 büyük reform Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor Yeni dönemde 8 büyük reform! Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2024 01:04:27. #1.12#
SON DAKİKA: UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda rövanş müsabakaları oynandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement