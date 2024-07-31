UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde kura çekimlerini yazılım ile yapacak - Son Dakika
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UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde kura çekimlerini yazılım ile yapacak

UEFA, bu sezon yeni formatıyla oynanacak Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde normal sezon kura çekimlerinin yazılım yardımıyla yapılacağını duyurdu. Kura çekimi Monako'da gerçekleştirilecek ve özel bir yazılım kullanılacak. Takımlar, kura çekiminde 4 veya 6 torbaya ayrılacak ve her torbadan 2'şer rakiple eşleşecek. Yeni sistem, kura kriterlerini gözetecek şekilde eşleşmelerin gelişigüzel gerçekleştirilmesini garanti altına alacak. Yazılım ayrıca maçların iç ve dış sahada oynanacağına da karar verecek.

31.07.2024 16:17
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UEFA, bu sezon yeni formatıyla oynanacak Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde normal sezon kura çekimlerinin yazılım yardımıyla yapılacağını duyurdu.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 29-30 Ağustos'ta Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilecek kura çekiminde özel bir yazılım kullanılacak.

UEFA katsayısı sistemine göre takımlar, Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi'nde 4'er, Konferans Ligi'nde ise 6 torbaya ayrılacak.

Birinciden başlayıp dördüncü torbaya doğru devam edecek kura çekiminde takımlar, her torbadan 2'şer rakiple eşleşecek.

Yeni sistem, ülke koruması ve aynı ülkeden 2'den fazla kulübün eşleşememesi gibi kura kriterlerini gözetecek şekilde, eşleşmelerin herhangi bir çakışma yaşanmadan gelişigüzel gerçekleştirilmesini garanti altına alacak.

Yazılım ayrıca iç ve dış sahada oynanacak maçlara da karar verecek. Takvimde çakışma yaşanmaması amacıyla müsabaka tarihleri ve başlama saatleri 31 Ağustos'ta ilan edilecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatı

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda yeni formata göre takım sayısı 32'den 36'ya yükseltilerek geleneksel grup aşamasından lig sistemine geçildi.

Takımlar, mevcut sistemdeki 3 rakiple oynanan 6 grup karşılaşması yerine 8 farklı ekibe karşı 4'ü evinde, 4'ü deplasmanda olmak üzere en az 8 lig maçı yapacak.

Ligi ilk 8'de bitiren takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ligi 9 ile 24. sıralarda tamamlayan ekipler, son 16 turu için iki ayaklı play-off müsabakaları oynayacak.

Bu arada Şampiyonlar Ligi'nde dört yeni kontenjandan biri, UEFA klasmanında 5. basamakta yer alan ülkenin yerel liginde 3. sırayı elde eden takıma gidecek. Bir takım da "Şampiyonlar Yolu"ndan gelerek yerel lig şampiyonları arasından turnuvaya katılacak.

Diğer iki kontenjan ise Avrupa kupalarında bir önceki sezon en iyi kolektif performansı gösteren ülkenin ekiplerine verilecek. Takımların önceki sezon Avrupa'da topladığı puanlar, temsil ettikleri ülkenin katılımcı sayısına bölünecek. Söz konusu puan hesaplamasında ilk ikiye giren ülkelerin yerel liglerinden Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı kazanamayan temsilciler, bu iki kontenjanın sahibi olacak.

Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde de 36'şar ekipten oluşan benzer format uygulanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde kura çekimlerini yazılım ile yapacak - Son Dakika

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