UEFA sınavında büyük hayal kırıklığı: Zorbay Küçük sıfır çekti - Son Dakika
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UEFA sınavında büyük hayal kırıklığı: Zorbay Küçük sıfır çekti

15.05.2022 14:58

FİFA listesine giren ve gelecek vadeden Türk hakem Zorbay Küçük, UEFA sınavında sıfır çekerek TFF ve MHK'ya büyük bir hayal kırıklığı yaşattı.

FIFA kokartlı hakem Zorbay Küçük, UEFA'nın yaptığı sınavda geçer not alamadı. Genç hakemin bu durumu, TFF ve MHK'ye büyük hayal kırıklığı yaşattı.

KURAL SINAVINI GEÇEMEDİ

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Zorbay Küçük, 8-11 Mayıs 2022 tarihleri arasında Nyon'da UEFA'nın hakem gelişimi için düzenlediği "Uluslararası Hakemler için 31. UEFA Giriş Kursu" sonrası testleri ve kural sınavlarını geçemedi.

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TELAFİ SINAVI YAPILABİLİR

Zorbay Küçük ile birlikte 27 farklı ülkeden 45 hakeme, ilk defa katıldıkları seminerde teorik ve pratik eğitimlerin yanı sıra fiziksel yeterlilik testleri uygulandı. UEFA'nın bir telafi sınavı daha yapması bekleniyor.

DERBİDE KURAL HATASI YAPMIŞTI

Trabzonspor- Beşiktaş maçında kural hatası yapan Zorbay Küçük, yurt dışındaki ilk engeli aşamadı. Ocak ayında FIFA kokardı takılan Küçük, cumartesi günü Samsunspor- İstanbulspor maçını yönetti.

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