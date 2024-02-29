UEFA TV, Altınordu Kulübü'nü 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda forma giyecek oyuncularla ilgili videoda yer verdi

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UEFA TV, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda forma giyecek oyuncularla ilgili hazırladığı videoda Altınordu Kulübü'ne de yer verdi.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, UEFA TV'nin Altınordu altyapısından yetişen ve Fenerbahçe'de forma giyen Çağlar Söyüncü ile ilgili hazırladığı video için Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde futbol eğitimi alan sporcuların çalışmalarını takip ettiği ve İnciraltı Çağlar ve Cengiz Eğitim Tesisleri'nde kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan ile röportaj yaptığı belirtildi.

Kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan, röportajında Altınordu'nun bir Türkiye projesi olduğunu belirterek, "Biz Türkiye'nin öz kaynak sisteminden oyuncu oynatan tek kulübüz. Bu bir Türkiye projesi. Buradan Türk ve Avrupa futboluna birçok değer kazandırdık. Bu isimlerin başında Çağlar Söyüncü de yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Videoda, Çağlar Söyüncü ile uzun yıllar Altınordu'da görev yapan Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'nun da açıklamaları yer aldı.