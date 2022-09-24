A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları'nda yarınki maç öncesi yürüyüş yaptı - Son Dakika
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A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları'nda yarınki maç öncesi yürüyüş yaptı

24.09.2022 14:52
A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları'nda yarınki maç öncesi yürüyüş yaptı

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında ???????yarın Faroe Adaları'na konuk olacak A Milli Futbol Takımı, başkent Torshavn'da yürüyüş yaptı.

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında ???????yarın Faroe Adaları'na konuk olacak A Milli Futbol Takımı, başkent Torshavn'da yürüyüş yaptı.

Teknik ekip ve futbolcular, konakladıkları otelden, başkentin önemli turistik noktaları olan Skansin Kalesi ve Deniz Feneri'ne kadar yürüdü.

Yaklaşık 3 kilometre süren yürüyüşte Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop ve yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

Milli takım oyuncuları, teknik ekip ve yöneticiler tarihi noktada hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Faroe Adaları ile Türkiye arasındaki karşılaşma, Torsvollur Stadı'nda TSİ 21.45'te yapılacak.

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Kaynak: AA

A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları, Milli Takım, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları'nda yarınki maç öncesi yürüyüş yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları'nda yarınki maç öncesi yürüyüş yaptı - Son Dakika
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