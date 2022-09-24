Teknik ekip ve futbolcular, konakladıkları otelden, başkentin önemli turistik noktaları olan Skansin Kalesi ve Deniz Feneri'ne kadar yürüdü.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları'nda yarınki maç öncesi yürüyüş yaptı - Son Dakika

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