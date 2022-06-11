51. dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Zeki Çelik'in sert ortasında savunma topu uzaklaştırırken, meşin yuvarlak ceza sahası dışında Hakan Çalhanoğlu'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun sert şutu kaleci Moris'ten dönerken, Serdar Dursun'un yakın mesafeden şutunda kaleci Moris bir kez daha gole izin vermedi.

Kaynak: İHA

Serdar Dursun, Lüksemburg, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › UEFA Uluslar C Ligi: Lüksemburg: 0 Türkiye: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika

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