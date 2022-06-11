UEFA Uluslar C Ligi: Lüksemburg: 0 Türkiye: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika
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UEFA Uluslar C Ligi: Lüksemburg: 0 Türkiye: 2 (Maç sonucu)

11.06.2022 23:42
UEFA Uluslar C Ligi: Lüksemburg: 0 Türkiye: 2 (Maç sonucu)

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup üçüncü maçında Lüksemburg ile karşılaştı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup üçüncü maçında Lüksemburg ile karşılaştı. Ay-yıldızlılar sahadan 2-0 galip ayrılarak grupta 9 puana ulaştı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Zeki Çelik'in sert ortasında savunma topu uzaklaştırırken, meşin yuvarlak ceza sahası dışında Hakan Çalhanoğlu'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun sert şutu kaleci Moris'ten dönerken, Serdar Dursun'un yakın mesafeden şutunda kaleci Moris bir kez daha gole izin vermedi.

76. dakikada Dorukhan'ın sol çaprazdan pasında, ayağından seken topu baskıyla kazanan Serdar Dursun, rakibini geçerek ceza yayı üzerinden şutunu çekti ve meşin yuvarlak kaleci Moris'in solundan ağlarla buluştu. 0-2

Stat: Lüksemburg

Hakemler: Antonio Nobre xx, Paulo Soares xx, Pedro Ribeiro xx

Lüksemburg: Antony Moris x, Marvin Martins x (Florian Bohnert dk. 81 ?), M. Chanot x, Dirk Carlson x, Michael Pinto x, Mathias Olesen x (Sebastien Thill dk. 46 xx), Leandro Barreiro x, Christopher Pereira xx (Omosanya dk. 63 xx), Gerson Rodrigues xx, Borges Sanchez x (Vincent Thill dk. 54 xx), Danel Sinani x (Lars Gerson dk. 81 ?)

Yedekler: Schon, Lucas Fox, Mahmutovic, Alessio Curci, Deville, Diogo Pimentel, Fabio Lohei

Teknik Direktör: Luc Holtz

Türkiye: Uğurcan Çakır xx, Zeki Çelik xx, Merih Demiral xx, Çağlar Söyüncü xx, Ferdi Kadıoğlu xx (Eren Elmalı dk. 68 xx), Dorukhan Toköz xx (Berkan Kutlu dk. 81), Orkun Kökçü x (Serdar Dursun dk. 46 xxx), Cengiz Ünder xx, Hakan Çalhanoğlu xx (Salih Özcan dk. 68 xx), Doğukan Sinik xx, Halil Dervişoğlu x (Kerem Aktürkoğlu dk. 68 xx)

Yedekler: Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Yunus Akgün, Ozan Kabak, Mert Müldür, Tiago Çukur, Kaan Ayhan

Teknik Direktör: Stefan Kuntz

Gol: Hakan Çalhanoğlu (dk. 37 pen.) Serdar Dursun (dk. 76) (Türkiye)

Sarı kart: Barreiro (Lüksemburg) - İSTANBUL

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A Milli Takım, Uluslar Ligi'nde 3'te 3 yaptı A Milli Takım, Uluslar Ligi'nde 3'te 3 yaptı Lüksemburg-Türkiye maçından notlar Lüksemburg-Türkiye maçından notlar
Kaynak: İHA

Serdar Dursun, Lüksemburg, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA Uluslar C Ligi: Lüksemburg: 0 Türkiye: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika

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SON DAKİKA: UEFA Uluslar C Ligi: Lüksemburg: 0 Türkiye: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika
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