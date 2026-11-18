UEFA Uluslar Ligi 6. haftasında 8 maç oynandı, Galler Portekiz'e 2-3 yenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Uluslar Ligi 6. haftasında 4 grupta 8 maç oynandı. Galler Portekiz'e, Danimarka da Norveç'e 2-3'lük skorla yenilirken Macaristan-Kuzey İrlanda ve İsrail-Avusturya karşılaşmaları 1-1 sona erdi.
UEFA Uluslar Ligi'nde 6. hafta maçlarında bugün 8 karşılaşma oynandı.
UEFA tarafından iki yılda bir organize edilen Uluslar Ligi'nde heyecan devam etti. Uluslar Ligi 6. haftasında bugün 4 grupta 8 karşılaşma oynandı.
Turnuvada oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
A Ligi 4. Grup
B Ligi 2. Grup
Macaristan: 1 - Kuzey İrlanda: 1
Ukrayna: 1 - Gürcistan: 0
B Ligi 3. Grup
İrlanda Cumhuriyeti: 3 - Kosova: 0
B Ligi 4. Grup
Bosna Hersek: 2 - Romanya: 1
Polonya: 1 - İsveç: 1
Kaynak: İHA
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