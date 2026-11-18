UEFA Uluslar Ligi'nde 6. hafta maçlarında bugün 8 karşılaşma oynandı.

UEFA tarafından iki yılda bir organize edilen Uluslar Ligi'nde heyecan devam etti. Uluslar Ligi 6. haftasında bugün 4 grupta 8 karşılaşma oynandı.

Turnuvada oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi 4. Grup

Galler: 2 - Portekiz: 3

Danimarka: 2 - Norveç: 3

B Ligi 2. Grup

Macaristan: 1 - Kuzey İrlanda: 1

Ukrayna: 1 - Gürcistan: 0

B Ligi 3. Grup

İrlanda Cumhuriyeti: 3 - Kosova: 0

İsrail: 1 - Avusturya: 1

B Ligi 4. Grup

Bosna Hersek: 2 - Romanya: 1

Polonya: 1 - İsveç: 1