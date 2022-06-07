UEFA Uluslar Ligi'nde 6 maç oynandı - Son Dakika
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UEFA Uluslar Ligi'nde 6 maç oynandı

07.06.2022 23:57
UEFA Uluslar Ligi'nde 6 maç oynandı

UEFA Uluslar Ligi heyecanı, A, B ve C liglerinde oynanan 6 karşılaşma ile sürdü.

UEFA Uluslar Ligi heyecanı, A, B ve C liglerinde oynanan 6 karşılaşma ile sürdü.

Günün öne çıkan karşılaşmasında UEFA Uluslar A Ligi 3'üncü Grup'ta Almanya, İngiltere'yi konuk etti. Dev maç, Jonas Hofmann ve Harry Kane'in karşılıklı golleriyle 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

UEFA Uluslar Ligi'nde bugün oynanan 6 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:

- A LİGİ 3'ÜNCÜ GRUPAlmanya - İngiltere: 1-1 İtalya - Macaristan: 2-1

- B LİGİ 3'ÜNCÜ GRUP Finlandiya - Karadağ: 2-0Bosna-Hersek - Romanya: 1-0

- C LİGİ 1'İNCİ GRUP Litvanya - TÜRKİYE: 0-6

Faroe Adaları - Lüksemburg: 0-1


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Kaynak: DHA

England, Almanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA Uluslar Ligi'nde 6 maç oynandı - Son Dakika

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