Ufuk Sarıca: "Organizasyonumuzu geliştirmemiz gerekiyor" - Son Dakika
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Ufuk Sarıca: "Organizasyonumuzu geliştirmemiz gerekiyor"

25.05.2022 11:25
Ufuk Sarıca: "Organizasyonumuzu geliştirmemiz gerekiyor"

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, ING Basketbol Süper Ligi Play-off Çeyrek Finali'nde elendikleri Anadolu Efes karşılaşmasının ardından yaptığı sezon değerlendirmesinde takımın çok iyi mücadele ettiğini ancak organizasyonlarını geliştirmeleri gerektiğini söyledi.

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, ING Basketbol Süper Ligi Play-off Çeyrek Finali'nde elendikleri Anadolu Efes karşılaşmasının ardından yaptığı sezon değerlendirmesinde takımın çok iyi mücadele ettiğini ancak organizasyonlarını geliştirmeleri gerektiğini söyledi.

ING Basketbol Süper Ligi Play-off Çeyrek Final eşleşmesinde Pınar Karşıyaka, dün oynanan maçta Anadolu Efes'e 83-68 kaybetti ve seride 2-1 geriye düşerek elendi. Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, maçın ardından yaptığı açıklamada hem çeyrek final serisi hem de sezon değerlendirmesinde bulundu.

"Maç ertelenmeseydi belki farklı sonuç olabilirdi"

Sözlerine iki kez üst üste Euroleague'i kazanmanın önemli olduğunu vurgulayarak ve Anadolu Efes'i tebrik ederek başlayan Ufuk Sarıca, "Biz önemli bir mücadele ortaya koyduk. Maçın skoru izlemeyenleri aldatabilir. Sahada farklı amaçlar için kurulmuş iki takım var. Çok geniş bütçeli Anadolu Efes'e karşı mücadele etmek kolay olmuyor. Sahadaki oyun, mücadele ve reaksiyonumuz çok iyiydi. Maç ertelenmeseydi belki farklı sonuç olabilirdi. Biz 11 gün bu maçı bekledik. Maçın sonunda Larkin ve Micic'in önemli atışları vardı. Bu ikili Avrupa'nın aranan oyuncuları, belki de ikisinin maliyetleri bizim bütçemiz kadar" dedi.

"Organizasyonumuzu geliştirmemiz gerekiyor"

Sezon değerlendirmesinde de bulunan Sarıca, "Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bizim için sezon çok fantastik başladı ama sadece 5 maç takımı koruyabildik. Herkes bizi FIBA Şampiyonlar Ligi'nde gereğinden fazla favori gösterdi ama ben buna karşıydım. Sezonun başında buralara konumlandırılmak iyi değildi. Bu sene son dört arasında bir Türk takımı orada yoktu. Hep değişken takımlarla sahada olmak zorunda kaldık. Hatalarımız olmuş olabilir sezon içerisinde ama genel olarak bu takım iyi mücadele etti. Anadolu Efes kadar olamayız ama organizasyonumuzu geliştirmemiz gerekiyor. Her zamanki gibi yukarılara oynayacak bir takım oluşturabiliriz" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Ufuk Sarıca: Organizasyonumuzu geliştirmemiz gerekiyor
Ufuk Sarıca: Organizasyonumuzu geliştirmemiz gerekiyor

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ufuk Sarıca: 'Organizasyonumuzu geliştirmemiz gerekiyor' - Son Dakika


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