Uğur Aktaş Avrupa İkincisi Oldu

Almanya'da devam eden Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası'nda milli sporcu Uğur Aktaş, sakat sakat çıktığı final maçında gümüş madalya elde etti.
Almanya'nın Frankfurt kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Uğur Aktaş, erkek kumite +84 kilo finalinde İtalyan rakibi Matteo Avanzini ile karşılaştı. Sakatlığı nedeniyle tedavi yaptırarak çıktığı maçta rakibine 4-1 yenilen milli sporcu, Avrupa ikincisi oldu. - FRANKFURT
