 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Uğur Dündar'dan skandal pozisyon için Halil Umur Meler'e fena yüklendi: Rahat uyudun mu? - Son Dakika

Uğur Dündar'dan skandal pozisyon için Halil Umur Meler'e fena yüklendi: Rahat uyudun mu?

Uğur Dündar\'dan skandal pozisyon için Halil Umur Meler\'e fena yüklendi: Rahat uyudun mu?
13.11.2023 14:06  - Güncelleme: 14:28

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, sarı-lacivertlilerin yıldızı Oosterwolde'nin 3 Adana Demirsporlu futbolcu tarafından yere düşürülmesi sonrası hakem Halil Umut Meler'in kartına başvurmamasına tepki gösterdi.

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmada Adana Demirsporlu Rodrigues'in sarı-lacivertlilerin yıldızı Oosterwolde'yi boğazından tutup yere düşürmesi sonrası hakem Halil Umut Meler'den kart görmemesi büyük tepki çekti. Sarı-lacivertlilerin Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Meler'i yerden yere vurdu.

"KIRMIZI KART GÖSTERMEK İÇİN DAHA NEYİ BEKLEDİN"

Uğur Dündar yaptığı paylaşımda, "Halil Umut Meler, cevap ver! Osterwolde'nin boğazına sarılıp yere yıkarak şiddet uygulayan Adana Demirsporlu futbolculara kırmızı kart göstermek için daha neyi bekledin? Gencecik bir futbolcunun hastanelik olmasını mı? Sporculuk yaşamını sona erdirecek darbeler almasını mı? Sonra gidip rahat uyudun mu?" ifadelerini kullandı.

"TÜRK FUTBOLUNUN UTANÇ GECESİ BU GÖRÜNTÜ"

Hakem yorumcuları pozisyonda Rodrigues'in kırmızı kart görmesi konusunda fikir birliğine varırken Deniz Çoban, "Hakem yorumcusu Deniz Çoban ise yaptığı yorumda, "Kırmızı kartla atılan Adana Demirsporlu antrenör, yerden düşeni kaldırdı. VAR'da yeterli görüntü yok. Kalite düşük. Sıktığını, tuttuğunu, yatırdığını görmedi. Sahada Halil Umut Meler, Emre Eyisoy, karşıda Kerem Ersoy, dördüncü hakem Burak Şeker. Bu pozisyonu seyrediyorlar. Hangi biri bu yaşananları futbol içinde görüyor, hangi biri! Sıktığının, kündeye getirdiğinin önemi yok. Şu Türk futbolunun utanç gecesi bu görüntü." ifadelerini kullandı.

Uğur Dündar'ın paylaşımı şöyle:

Uğur Dündar skandal pozisyon için Halil Umur Meler'e fena yüklendi: Rahat uyudun mu?

İşte o pozisyon:

Uğur Dündar skandal pozisyon için Halil Umut Meler'e fena yüklendi: Rahat uyudun mu?

Uğur Dündar, Fenerbahçe, 3. Sayfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uğur Dündar'dan skandal pozisyon için Halil Umur Meler'e fena yüklendi: Rahat uyudun mu? - Son Dakika


Son Dakika
16:20 Gelecek Partisi'nden istifa eden Nihal Olçok: Erdoğan çağırsın Fizan'a bile giderim
16:12 Ünlü oyuncu Chrissy Teigen'in galada fermuarı patladı
16:01 Emre Kocadağ seçime girmedi! Beşiktaş'ta iki başkan adayı var
15:28 Dergi çekimi için kamera karşısına geçen Beren Saat, pozlarıyla beğeni topladı
15:30 İsmail Balaban, er meydanında yaptığı çok konuşulan hareketine açıklık getirdi: Muhabir olduğunu bilmiyordum
15:25 Denizli'de Eski Eşi ve Erkek Arkadaşına Kurşun Yağdıran Şahıs İntihar Etti
15:23 Filistin Başbakanı: İsrail'in Gazze'nin güneyinde geçici mülteci kampı kurulması teklifini reddettik
15:15 TFF, Süper Kupa'yı Suudi Arabistan'a temelli taşıyor! Bambaşka bir formatta oynanacak
15:10 İsrail'in abluka altına aldığı hastanede bebekler ölümü bekliyor
15:01 İşte ülke ülke erkeklerin emeklilik yaşı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2023 16:37:25. #1.12#
SON DAKİKA: Uğur Dündar'dan skandal pozisyon için Halil Umur Meler'e fena yüklendi: Rahat uyudun mu? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement