Uğur Tuzlu, Türkiye Açık'ta Altın Madalyayı Kazandı
Uğur Tuzlu, Türkiye Açık'ta Altın Madalyayı Kazandı

Uğur Tuzlu, Türkiye Açık\'ta Altın Madalyayı Kazandı
25.03.2026 17:11
Uğur Tuzlu, 13. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda poomsae kategorisinde altın madalya aldı.

TÜRKİYE Taekwondo Federasyonu tarafından düzenlenen 13'üncü Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'na (Türkiye Open 2026) Bursa'dan katılan Uğur Tuzlu, poomsae kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.

Dünyanın dört bir yanından sporcuların katılımıyla gerçekleşen 13'üncü Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası, bu yıl da 10 bin seyirci kapasiteli Antalya Spor Salonu'nda düzenleniyor. 8 gün sürecek organizasyon, 24 Mart'ta tüm kategorilerde yapılan poomsae müsabakalarıyla başladı. Turnuvaya Bursa'dan katılarak Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Uğur Tuzlu, turnuva boyunca gösterdiği üstün performansla tüm rakiplerini geride bıraktı. Final müsabakasında Iraklı rakibini mağlup eden milli sporcu, organizasyonu altın madalya ile tamamladı. Milli Takım Antrenörü Nevzat Yaşar, Uğur Tuzlu'nun bu yıl Türkiye Şampiyonu olduktan sonra milli takım adına turnuvaya katıldığını belirterek, "Uğur Tuzlu, burada da zirvedeki yerini aldı. Temennimiz, bu yıl düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda da yarışarak altın madalyayı ülkemize ve Bursa'ya kazandırmasıdır. Bu başarı hem ülkemizi hem de bizleri gururlandıracaktır" ifadelerini kullandı.

Bugün para taekwondo branşında hem kyorugi hem de poomsae karşılaşmaları ile devam eden turnuvada 26-27 Mart tarihlerinde yıldızlar, 28-29 Mart'ta gençler, 30-31 Mart'ta ise büyükler kategorisindeki müsabakalar gerçekleştirilecek. Genç yeteneklerden elit sporculara kadar toplam 67 ülkeden 2 bin 552 sporcunun katıldığı organizasyonda Türkiye, 254 sporcu ile yer alıyor.

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Uğur Tuzlu, Türkiye Açık'ta Altın Madalyayı Kazandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Uğur Tuzlu, Türkiye Açık'ta Altın Madalyayı Kazandı - Son Dakika
