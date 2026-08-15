Uğur Uçar: Galibiyeti Kaçıran Taraf Bizdik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uğur Uçar: Galibiyeti Kaçıran Taraf Bizdik

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, Galatasaray ile 2-2 berabere kaldıkları maçı değerlendirdi.

Arca Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Galatasaray ile 2-2 berabere kaldıkları maçta galibiyeti kaçıran taraf olduklarını söyledi.

Uçar, RAMS Park'ta oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Sözlerine yeni sezon dileğiyle başlayan Uçar, "Yeni sezonun herkese hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah bütün takımlar için kazasız, belasız bir sezon olur." dedi.

Galatasaray'ın artılarını ve eksilerini iyi analiz ettiklerini aktaran genç teknik adam, "Galatasaray'ın kenar ortalarında ve duran toplarda etkili olduğunu biliyorduk. Buna özel önlemler aldık. Merkezi daha çok kullanmamaya çalıştık. Kenarlardan atakları sonuçlandırmak istedik. Bugün de bunu iyi yaptığımızı düşünüyorum. Geriye düştük ama geri dönmek önemliydi. 2-1'i yakaladık ama sonrasında 10 kişi kaldık. Eksildikten sonra da iyi mücadele ettik. Bugün buradan 1 puanla ayrılıyoruz." diye konuştu.

Kulüp başkanı Savaş Balçık'ın kendilerine çok yardımcı olduğunu aktaran Uğur Uçar, "Başkanımıza bir parantez açmak istiyorum. Bize çok iyi bir takım verdi. Yaklaşık 2 aydır 2 bine yakın futbolcu izledik. Bazen getirmek istediğimiz ama gelmeyen oyuncular oldu ama çok özel isimlere gittik." ifadelerini kullandı.

"Oyuncularımın emeğine saygı duyulması gerekiyor"

Uğur Uçar, Galatasaray'ın eksiklerinin konuşularak oyuncularına haksızlık edilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde kanat ve santrfor özellikli oyuncu bulunmamasının skoru etkileyip etkilemediğinin sorulması üzerine 39 yaşındaki teknik adam, "Çok fazla olduğunu düşünmüyorum. Son 4 yılın şampiyonu bir takım var ve aynı futbolcular oynuyor. Ancak bugün oyuncularımın emeğine saygı duyulması gerekiyor. Çok iyi mücadele ettiler, istediklerimizi ve antrenmanlarda çalıştıklarımızı sahaya yansıttılar. Ondan dolayı buradan 1 puanla ayrılıyoruz. Galibiyeti de kaçıran taraf olduğumuzu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Galatasaray'ın bizde her zaman yeri ayrı"

Uğur Uçar, altyapısından yetiştiği Galatasaray'a karşı teknik direktör olarak sahaya çıkmanın kendisi için özel olduğunu söyledi.

Sarı-kırmızılı kulübün altyapısından yetiştiğini hatırlatan Uçar, "Galatasaray'ın altyapısından yetişip Florya suyunu içtik. Burada A takımda forma giydik, şampiyonluklar yaşadık. Okan hoca hem takım arkadaşımdı hem teknik direktörlüğümü yaptı. Galatasaray'ın bizde her zaman yeri ayrı. Her zaman öyle kalacak. Bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim." şeklinde görüş belirtti.

"Sıralama hedefi belirlemedik"

Uçar, tarihlerinde ilk kez mücadele ettikleri Süper Lig'de sıralama hedefi belirlemediklerini ve maç maç ilerleyeceklerini söyledi.

Kırmızı-siyahlı takımın teknik direktörü, her maça aynı konsantrasyonla çıkmaları gerektiğini vurgulayarak, "Sıralama konusunda hedef olarak bir şey belirlemedik. Maç maç gideceğiz. Her maça aynı konsantrasyonla hazırlanacağız. Bizim için oyun çok önemli. Ekip olarak oyuna çok kafa yoruyoruz, yenilikleri takip ediyoruz, hep üstüne koymaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Çorum şehrinin kendilerine büyük destek verdiğini anlatan Uçar, "Şehir, geldiğimizden beri futbolla yatıp futbolla kalkıyor. Biz geldikten sonraki yükselen bir Çorum FK grafiği var. Başkanımız alabileceğimiz, istediğimiz bütün oyuncuları almaya çalışıyor. Teknik direktör olarak bundan çok memnunum. Kendisine teşekkür ediyorum." dedi.

Genç teknik adam, kişisel hedefiyle ilgili, "İlk hedefim teknik direktörlüğe başlamaktı. Ondan sonra alt ligde hocalık yapmaktı. Şimdi de Süper Lig'deyim. Basamakları ufak ufak, çalışa çalışa, gecemizi gündüzümüze katarak sağlam adımlarla çıkmayı istiyorum. Hedefim bende kalsın, inşallah ilerleyen yıllarda hep beraber görürüz." şeklinde sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

Galatasaray, Uğur Uçar, Futbol, Çorum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uğur Uçar: Galibiyeti Kaçıran Taraf Bizdik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tokat’ta polis memuru kene ısırığından hayatını kaybetti Tokat'ta polis memuru kene ısırığından hayatını kaybetti
Kahire’de AVM’de patlama: 2 ölü, 12 yaralı Kahire'de AVM'de patlama: 2 ölü, 12 yaralı
Kayseri’de biber gazlı ve bıçaklı cinayetin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı Kayseri’de biber gazlı ve bıçaklı cinayetin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı
Manisa’da dereye giren genç boğularak hayatını kaybetti Manisa'da dereye giren genç boğularak hayatını kaybetti
Bodrum’da kaybolan 5 arkadaş 3 saatte kurtarıldı Bodrum'da kaybolan 5 arkadaş 3 saatte kurtarıldı
CHP’li vekilin taciz iddiasıyla darbedildiği olayda şok ifade: “Ben bir p.... atıp çıkacağım“ demiş CHP'li vekilin taciz iddiasıyla darbedildiği olayda şok ifade: "Ben bir p.... atıp çıkacağım" demiş

23:45
Maç bitti, olan ona oldu Barış Alper Yılmaz’a hayatının şoku
Maç bitti, olan ona oldu! Barış Alper Yılmaz'a hayatının şoku
23:29
Osimhen’in golleri yetmedi Galatasaray’a sahasında büyük şok
Osimhen'in golleri yetmedi! Galatasaray'a sahasında büyük şok
23:18
Trump: Çok yakında Hürmüz Boğazı’nı Amerikan toprağı ilan edeceğim
Trump: Çok yakında Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğim
21:51
3 milletvekili daha AK Parti’ye katıldı Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat taktı
3 milletvekili daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat taktı
21:51
3 farklı partiden 7 belediye başkanı AK Parti’de İşte o isimler
3 farklı partiden 7 belediye başkanı AK Parti'de! İşte o isimler
21:14
Süleymancılar’ın merkezine polis baskını Adreste arama yapılıyor
Süleymancılar'ın merkezine polis baskını! Adreste arama yapılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2026 04:32:04. #7.13#
SON DAKİKA: Uğur Uçar: Galibiyeti Kaçıran Taraf Bizdik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.