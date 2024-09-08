Uğur Yumuk\'tan Paralimpik Oyunlar\'da Etkileyici Performans

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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda erkekler 72 kiloda mücadele eden Para Halter Milli sporcusu Uğur Yumuk, uluslararası arenadaki büyük sınavında dikkat çekici bir performans sergiledi.

İlk kaldırışında 180 kilogram ile başarılı olan Yumuk, bu dereceyle güçlü bir başlangıç yaptı. İkinci kaldırışında 190 kilogram hedefini gerçekleştiremeyen sporcumuz, üçüncü kaldırışında ise 195 kilogramı kaldırma denemesi sırasında hakemler tarafından geçersiz sayıldı. Bu sonuçlar sonucunda Uğur Yumuk, toplamda 180 kilogramlık kaldırışı ile Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nı 7. sırada tamamladı. Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bir personeli olan Yumuk, hem bireysel hem de ülkemiz adına önemli bir performansa imza attı.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Uğur Yumuk'un sergilediği mücadelenin takdire şayan olduğunu belirterek, sporcumuzu, antrenörlerini ve kulübü tebrik etti. Ünlü, Yumuk'un azimli performansının diğer sporculara ilham kaynağı olduğunu vurguladı. - YALOVA