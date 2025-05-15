Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'a 3-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Maç sonrası konuşan Uğurcan, "Bizim için kötü geçen bir sezon, kabus gibi bitti diyebiliriz. Kupayı kazanmak istiyorduk ama verdiğimiz mücadele bize yakışmadı. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Trabzonspor gibi mücadele etmedik. Ben onu düşünüyorum. Bizim için kötü başlayan, kötü giden bir sezon kabus gibi bitti." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Uğurcan Çakır'dan maç sonu itiraf: Kabus gibi bitti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?