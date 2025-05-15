Uğurcan Çakır'dan maç sonu itiraf: Kabus gibi bitti - Son Dakika
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Uğurcan Çakır'dan maç sonu itiraf: Kabus gibi bitti

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Trabzonspor'un file bekçisi ve kaptanı Uğurcan Çakır, Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'a 3-0 mağlup oldukları karşılaşma sonrası konuştu. Çakır, ''Bizim için kötü geçen bir sezon, kabus gibi bitti diyebiliriz. Kupayı kazanmak istiyorduk ama verdiğimiz mücadele bize yakışmadı. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Trabzonspor gibi mücadele etmedik'' dedi.

15.05.2025 07:48  Güncelleme: 08:01
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Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'a 3-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"KABUS GİBİ BİTTİ"

Maç sonrası konuşan Uğurcan, "Bizim için kötü geçen bir sezon, kabus gibi bitti diyebiliriz. Kupayı kazanmak istiyorduk ama verdiğimiz mücadele bize yakışmadı. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Trabzonspor gibi mücadele etmedik. Ben onu düşünüyorum. Bizim için kötü başlayan, kötü giden bir sezon kabus gibi bitti." ifadelerini kullandı.

Uğurcan Çakır\'dan maç sonu itiraf: Kabus gibi bitti

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Son Dakika Spor Uğurcan Çakır'dan maç sonu itiraf: Kabus gibi bitti - Son Dakika

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