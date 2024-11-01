Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçı öncesi takımı kenara çekip tek bir şey söylemiş - Son Dakika
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Spor

Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçı öncesi takımı kenara çekip tek bir şey söylemiş

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Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçı öncesi takım arkadaşlarıyla toplantılar yaparak onları motive ediyor. Fenerbahçe maçının toparlanma fırsatı olduğunu vurgulayan Çakır bütün takımı kenara çekerek, "Üzerimizde ölü toprağı var ve bunu atmak için el ele vermeliyiz. Fenerbahçe maçını kazandığımız takdirde geleceğe umutla bakarız" demiş.

01.11.2024 08:51  Güncelleme: 09:09
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Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçı öncesi arkadaşlarını motive etmek için takımla sürekli toplantı yapıyor.

Bu sezon ortaya koyduğu performansla Trabzonspor'u ayakta tutmaya çalışan kaptan Uğurcan Çakır, Fenerbahçe derbisi öncesi yoğun mesaide.

Göztepe yenilgisi sonrası "Herkesin kendisini sorgulaması lazım." diyen 28 yaşındaki eldivenin, arkadaşlarıyla toplantılar yaptığı öğrenildi.

"BU MAÇI KAZANMALIYIZ"

Artık toparlanmaları gerektiğini söyleyen ve Fenerbahçe maçının bunun için fırsat olduğunu vurgulayan Çakır, "Üzerimizde ölü toprağı var ve bunu atmak için el ele vermeliyiz. Fenerbahçe maçını kazandığımız takdirde geleceğe umutla bakarız. Yeter ki inanalım ve sonuna kadar mücadelemizi verelim." diyerek takım arkadaşlarını da motive ediyor.

Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçı öncesi takımı kenara çekip tek bir şey söylemiş

Uğurcan Çakır, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçı öncesi takımı kenara çekip tek bir şey söylemiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (34)

  • Türk Ak:
    TRABZONSPOR EVİNDE ZAYIF FENERİ PARAMPARÇA EDECEK GALATASARAYLI OLARAK TRABZONA BAŞARILAR DİLERİM….. YÜCEL SARIMOLLAOĞLU 41 76 Yanıtla
  • Sedat Şeker:
    6s den 5 yerken keyfin yerindeydi 81 16 Yanıtla
  • Mustafa Akdeniz:
    Hım kolsuz uğurcan fetösaray maçı öncesi ne diyormuş takıma? 68 20 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    inşallah kazanırsınız 29 47 Yanıtla
  • Sadece Beşiktaş:
    MALUM CAMİAYA KOŞULSUZ HER ŞARTLARDA YATAN BİRİSİMİ SÖYLÜYOR KOMİK. 61 12 Yanıtla
  • V. A.:
    Fenev bi koysa şu tff baskanına.. hamsıye.. 36 35 Yanıtla
  • Nuri Varol:
    haydi trabzon bu maç senin ayağa kalkis maçın olsun at üzerinden ölü toprağını trabzonspor un kim olduğunu göster tüm turkiyeye 19 42 Yanıtla
  • Ayhan Tezcan:
    Halil umut meler yokmu onuda alın gelin 34 5 Yanıtla
  • Metin Ersoy:
    ağzını aç bekle 19 2 Yanıtla
  • Nurrahman Kocak:
    Son dakika admini sen dahim alayiniz bir Fenerbahce bir topunuz gelsin 13 4 Yanıtla
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