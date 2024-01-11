Uğurcan Çakır, Trabzonspor taraftarlarını maça çağırdı

Trabzonspor'un takım kaptanı Uğurcan Çakır, Yılport Samsunspor maçı öncesi taraftarlara çağrıda bulundu.

Milli kaleci Uğurcan Çakır, bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından yayımlanan videoda, Trendyol Süper Lig'de yarın sahalarında Yılport Samsunspor ile oynayacakları 16. hafta erteleme maçına tüm Trabzonsporlu taraftarları davet etti.

Videoda taraftarlara seslenen Çakır, "Büyük Trabzonspor taraftarı, Samsunspor maçında herkesi Papara Park Stadyumu'na bekliyoruz. Sen yoksan eksiğiz. Şimdi destek zamanı." diye konuştu.