Uğurcan Özer, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 6. Oldu - Son Dakika
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Spor

Uğurcan Özer, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 6. Oldu

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli sporcu Uğurcan Özer, para triatlon branşında 6. sırayı elde etti. Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen yarışlarda erkekler PTS5 sınıfında mücadele eden Uğurcan, parkuru 1.01.17'lik derecesiyle tamamladı. Altın madalyayı ABD'den Chris Hammer, gümüş madalyayı Brezilya'dan Ronan Cordeiro ve bronz madalyayı Almanya'dan Martin Schulz kazandı.

02.09.2024 15:16
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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para triatlon branşında milli sporcu Uğurcan Özer, 6. oldu.

Fransa'nın başkenti Paris'te Pont Alexandre'de düzenlenen triatlon yarışlarında milli sporcu Uğurcan, erkekler PTS5 sınıfında mücadele etti.

750 metre yüzme, 20 kilometre bisiklet ve 4,35 kilometre koşudan oluşan parkuru 1.01.17'lik derecesiyle bitiren Uğurcan Özer, 10 sporcu arasından yarışı 6. sırada bitirdi.

Altın madalyayı ABD'den Chris Hammer, gümüş madalyayı Brezilya'dan Ronan Cordeiro, bronz madalyayı ise Almanya'dan Martin Schulz kazandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Uğurcan Özer, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 6. Oldu - Son Dakika

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