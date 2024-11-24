Uğurlu: 1 Puan Değerli Ama Oyunun Karşılığı Değil - Son Dakika
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Uğurlu: 1 Puan Değerli Ama Oyunun Karşılığı Değil

Uğurlu: 1 Puan Değerli Ama Oyunun Karşılığı Değil

Sami Uğurlu, Samsun deplasmanında 1-1 berabere kaldıkları maçı değerlendirdi.

24.11.2024 19:17
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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Reeder Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Sami Uğurlu, "Bu 1 puan bizim için baktığınızda kağıt üzerinde güzel bir skor, ancak oyunun karşılığı mı çok bunu söyleyemem." dedi.

Uğurlu, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, Samsunspor'un çok zor bir deplasman olduğunu bildiklerini söyledi.

Samsunspor'un moral ve motivasyon olarak lige iyi başladığını anlatan Uğurlu, "Samsunspor deplasmanına gelecek her takım için bu deplasman oldukça zor. Bizim için de öyleydi. Buradaki ilk maçımız, 15 gün çalışma fırsatımız oldu. Bu 15 gün sürede de aslında kendi oyun felsefemi buraya tamamen yansıtmak istiyordum ancak maç oynamadık. Tabii maçları oynadıkça bunu biraz daha yukarıya taşıyabiliriz. Ancak genel anlamda baktığınızda Samsun deplasmanında ki biliyorsunuz daha önceki dönemde de bizim için Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Samsun deplasmanı ya da içeride çok fark etmiyor. Kendi oyunumuzu oynamaya çalışıyoruz her zaman." ifadelerini kullandı.

Uğurlu, önde baskılarda ve geçiş oyununda çok etkili olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Özellikle bizim istediğimiz ikinci topları kazanıp yaptığımız geçişler bizim adımıza çok olumlu ve etkiliydi. Tabii bu 1 puan bizim için baktığınızda kağıt üzerinde güzel bir skor, ancak oyunun karşılığı mı çok bunu söyleyemem. Çünkü oyunun tamamen kontrolünü elinde tutan, belki bir 10-15 dakikalık süre haricinde tamamen elinde tutan, çok daha fazla pozisyona giren, galibiyeti kaçıran taraftı Alanyaspor. Burada uzun süredir kazanamamanın vermiş olduğu o öz güveni yukarıya taşımamız gerekiyor öncesinde. Çok çalışıyoruz. Kendi istediklerimizi buraya yansıttığımızda oyuncu kalitesiyle, oyuncu profilleriyle çok daha farklı bir Alanyaspor izleyeceğimizi biliyoruz. Dediğim gibi zor deplasman, iyi bir maç oldu. Keyifli maç oldu. Özellikle son dakikalarda çok fazla gole yaklaştık. Buradan galip dönebilirdik. Çok da yaklaştık. Ancak olmadı. Bazen maç şansının da yanınızda olması gerekiyor. Ancak hem Samsunspor'u hem de Alanyaspor'u mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum."

Kaynak: AA

Samsunspor, Politika, Futbol, samsun, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uğurlu: 1 Puan Değerli Ama Oyunun Karşılığı Değil - Son Dakika

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