Uğurlu: Galibiyet ama Düzeltmemiz Gerekenler Var - Son Dakika
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Spor

Uğurlu: Galibiyet ama Düzeltmemiz Gerekenler Var

Alanyaspor'un galibiyeti sevindirici, ancak ders alınması gereken noktalar bulunduğunu belirtti.

30.11.2024 23:32
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- Sami Uğurlu: "Galibiyet sevindirici"

ANTALYA - Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Trabzonspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Galibiyet sevindirici, ancak alınacak dersler ve düzeltmemiz gereken noktalar var. Daha yukarılara çıkmamız için eksiklerimizi giderip oyunumuzu geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında evinde Trabzonspor'u 2-1'lik skor ile mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, "Maçı baştan sona değerlendirecek olursak, Trabzonspor'un diğer maçlara kıyasla daha coşkulu bir başlangıç yaptığını söyleyebiliriz. Bu coşkuyu belirleyen unsurlardan biri oyuncu tercihleri oldu. Biz de riskli oyunu seviyor ve oyuncu grubumuzun buna uygun olduğunu düşünüyoruz. Önde baskı yapmayı ve geçiş oyunu oynamayı tercih ettik, ancak bunun doğal olarak bazı riskleri vardı. Trabzonspor'un geçişlerde etkili olduğunu gördük ve maçın ilk 15 dakikasından sonra oyunun dengesini kurmayı başardık. Ancak yediğimiz gol sonrası bu dengeyi daha hızlı sağlamamız gerekiyordu; burada biraz zaman kaybettik. İlk yarının sonlarına doğru oyun daha dengeli bir şekilde geçti diyebiliriz. İkinci yarıya çıkarken Efecan ve Augusto'nun yerlerini değiştirdik. Bu değişiklikle birlikte rakibin sol bölgesini Augusto ile yapmaya daha etkili kullanmaya başladık. Augusto'nun attığı ikinci golün ardından yaklaşık 20 dakikalık bir süreçte maçı 3-4 farklı bir skorla bitirebilecek pozisyonlara girdik. Ancak bu pozisyonları değerlendiremedik. Eğer duran toplarda ve geçiş oyunlarında daha başarılı olsaydık, çok daha farklı bir maç izleyebilirdik. 75. dakikada Yusuf'un tartışmalı bir kararla oyundan atılmasıyla 10 kişi kaldık. Bu durum ister istemez moralimizi etkiledi ve skor üstünlüğünü koruma içgüdüsüyle biraz daha savunmaya çekildik. Çok fazla yaslanmayı istemesek de Trabzonspor güçlü bir takım, belki son dönemde aldığı sonuçlar eleştiriliyor ancak kaliteli ve etkili oyuncuları var. Böyle bir takıma karşı doğal olarak baskı yedik. Ancak kazandığımız toplarla geçiş oyunlarını tekrar denedik. Yine de bu süreç kolay olmadı hem baskı yedik hem de savunmada konsantrasyon sağlamaya çalıştık. Şunu söyleyebilirim ki oyuncularım maçın başından sonuna, 10 dakikalık uzatma dahil, büyük bir özveriyle oynadılar. Çok istediler, coşkulu ve mücadeleci bir oyun sergilediler. Özellikle galibiyet sonrası gösterdikleri enerji ve mücadele beni çok mutlu etti. Bu takımın oyuncu kalitesine ilk geldiğimde de söylemiştim" ifadelerini kullandı.

" Fatih Tekke'nin emekleri var"

Takımla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Uğurlu, "Puan tablosunda ve sıralamada istediğimiz noktada olmayabilir, ancak bu oyunu geliştirirsek çok daha farklı bir Alanyaspor izleyeceğimizi düşünüyorum. Geçtiğimiz haftalarda Samsunspor maçında da çok iyi oynamıştık ancak oradan yalnızca bir puan alabildik. Bugün ise 3 puanla ayrılmayı başardık. Tabii ki bu başarı sadece bizimle gelmiş değil. Fatih Tekke'nin de bu takımda büyük emekleri var. Geçen sezon yakalanan başarı ve gösterilen performans göz ardı edilemez. Bu takımın bugünkü seviyesine ulaşmasında onun da ciddi bir payı var. Ben bu takıma çok güveniyor ve inanıyorum. Bizim oyun sistemimize uygun olduğunu düşünüyorum. Galibiyet sevindirici ancak alınacak dersler ve düzeltmemiz gereken noktalar var. Daha yukarılara çıkmamız için eksiklerimizi giderip oyunumuzu geliştirmeye devam edeceğiz. Umuyorum ki önümüzdeki haftalarda enerjisi, coşkusu ve isteğiyle daha bütün bir oyun sergileyen, hedeflerine ulaşan bir Alanyaspor göreceğiz istiyoruz ve bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Trabzonspor, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uğurlu: Galibiyet ama Düzeltmemiz Gerekenler Var - Son Dakika

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