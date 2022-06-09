UIPM Modern Pentatlon Dünya Kupası 4. Etabı - Son Dakika
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UIPM Modern Pentatlon Dünya Kupası 4. Etabı

09.06.2022 19:25
UIPM Modern Pentatlon Dünya Kupası 4. Etabı

Uluslararası Modern Pentatlon Birliği'nin (UIPM) Ankara'da düzenlediği Dünya Kupası 4. Etabı'nda, milli sporcu İlke Özyüksel, toplam 1067 puan ile finalde mücadele etme hakkı kazandı.

Uluslararası Modern Pentatlon Birliği'nin (UIPM) Ankara'da düzenlediği Dünya Kupası 4. Etabı'nda, milli sporcu İlke Özyüksel, toplam 1067 puan ile finalde mücadele etme hakkı kazandı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda bugün 36 sporcunun katılımıyla kadınlar kategorisi yarı final müsabakaları gerçekleştirildi.

Kadınlar B grubu müsabakalarında yarışan İlke Özyüksel, yüzme, eskrim, laser run etaplarından toplam 1067 puan alarak 11 Haziran'da yapılacak finale kalmayı başardı.

Kadınlar A Grubu'nda yarı final mücadelesi veren milli sporcu Sesim Alpuğan ise yarışı 971 puanla 18. sırada tamamladı.

Organizasyon, yarın erkekler kategorisi yarı final müsabakalarıyla devam edecek. Milli sporcu Buğra Ünal finale kalmak için yarışacak.

Dünya Kupası 4. Etabı'nda 11 Haziran Cumartesi günü ise kadınlar ve erkekler finali yapılacak.

Kupa, 12 Haziran Pazar günü karışık bayrak yarışı ile sona erecek.

UIPM Modern Pentatlon Dünya Kupası 4. Etabı
UIPM Modern Pentatlon Dünya Kupası 4. Etabı
UIPM Modern Pentatlon Dünya Kupası 4. Etabı
UIPM Modern Pentatlon Dünya Kupası 4. Etabı
UIPM Modern Pentatlon Dünya Kupası 4. Etabı

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UIPM Modern Pentatlon Dünya Kupası 4. Etabı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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