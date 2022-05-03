Ukrayna Premier Lig'in sonlandırılması resmi olarak onaylandı - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna Premier Lig'in sonlandırılması resmi olarak onaylandı

03.05.2022 15:39
Ukrayna Premier Lig'in sonlandırılması resmi olarak onaylandı

Ukrayna'da yaşanan savaş nedeniyle oynanamayan Ukrayna Premier Lig'in geçtiğimiz günlerde sonlandırılması kararı Ukrayna Futbol Federasyonu İcra Komitesi tarafından kabul edildi.

Ukrayna'da yaşanan savaş nedeniyle oynanamayan Ukrayna Premier Lig'in geçtiğimiz günlerde sonlandırılması kararı Ukrayna Futbol Federasyonu İcra Komitesi tarafından kabul edildi.

Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan savaş Ukrayna futbolunu da durdurmuştu. Ligin 18. haftasında ara verilen ve sonrasında yaşanan olaylardan kaynaklı başlatılamayan Premier Lig ile ilgili mevcut haliyle sonlandırılması kararı verildi. Ukrayna Futbol Federasyonu (UAF) İcra Komitesi, 2021-2022 sezonu müsabakalarına ilişkin kararını açıkladı. Ukrayna Futbol Federasyonu Yürütme Kurulu toplantısında, Rusya'nın askeri saldırı ve Ukrayna'daki sıkı yönetim rejimi ile ilgili birkaç önemli kararın kabul edildiği belirtilen açıklamada, UAF yönetiminin aldığı kararlar doğrultusunda UEFA'yı da bilgilendireceği Ukrayna Premier Ligi, 2021-2022 sezonunun erken sonlandırılmasına ilişkin kararı onaylandığı ifade edildi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Vekalet savaşı nedir? Moskova neden NATO'yu Ukrayna'da böyle bir savaş başlatmakla suçluyor? Vekalet savaşı nedir? Moskova neden NATO'yu Ukrayna'da böyle bir savaş başlatmakla suçluyor? Ukrayna, Rusya'nın kontrolü altına geçen 4 limanı kapatma kararı aldı Ukrayna, Rusya'nın kontrolü altına geçen 4 limanı kapatma kararı aldı

Premier Lig, Ukrayna, Futbol, Savaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ukrayna Premier Lig'in sonlandırılması resmi olarak onaylandı - Son Dakika


Son Dakika
15:05 GÖKDENİZ, yüksek hızlı hedefi başarıyla imha etti
14:40 Gülben Ergen'in derin sırt dekolteli elbisesini görenlerin gözleri kamaştı
13:56 İmamoğlu, Rize'de halkı selamlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posteri kadraja girdi
13:42 Alkol alan vatandaş dengesini kaybedip tepeden yuvarlandı
13:39 Ankara'da bir sapık, lise öğrencisinin balkona astığı taytı önce kokladı, sonra çaldı
13:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 milyon Suriyeli'nin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak proje hazırlığındayız
13:36 Kim Kardashian, Met Gala'ya Marilyn Monroe'nun ikonik elbisesiyle katıldı
13:35 İmamoğlu, Rize'de AK Parti'ye yüklendi: 'Her şeyi ben kazanacağım' diye diye üst üste 2 defa kaybettiniz
12:42 FIFA, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasını paylaştı! Demet Akalın'dan cevap gecikmedi
12:40 Olası enflasyona göre temmuz ayı zam tahminleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 15:45:20. #1.11#
SON DAKİKA: Ukrayna Premier Lig'in sonlandırılması resmi olarak onaylandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement