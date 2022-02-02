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Ukrayna ve Rusya takımları, yarın İstanbul'da karşılaşacak - Son Dakika

Ukrayna ve Rusya takımları, yarın İstanbul'da karşılaşacak

02.02.2022 17:48
Ukrayna ve Rusya takımları, yarın İstanbul'da karşılaşacak

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'da Ukrayna'nın Prometey Dnipro ile Rusya'nın Lokomotiv Kaliningrad Region takımları, İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'da Ukrayna'nın Prometey Dnipro ile Rusya'nın Lokomotiv Kaliningrad Region takımları, İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

İki takım, ülkeleri arasındaki gerginlik nedeniyle tarafsız saha olarak seçtikleri Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda kozlarını paylaşacak.

Saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Hollanda'dan Helena Geldof ve Türkiye'den Ozan Çağrı Sarıkaya yönetecek.

İki takım arasında Rusya'da oynanması gereken ilk karşılaşma Belarus'ta yapılmış ve Rusya temsilcisi, sahadan 3-0 galip ayrılmıştı.

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voleybol, İstanbul, Ukrayna, Rusya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ukrayna ve Rusya takımları, yarın İstanbul'da karşılaşacak - Son Dakika Spor


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