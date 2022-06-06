Ukraynalı genç tenisçi, ailesiyle sığındığı Türkiye'de madalya peşinde - Son Dakika
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Ukraynalı genç tenisçi, ailesiyle sığındığı Türkiye'de madalya peşinde

06.06.2022 11:04

Rusya'nın saldırısının ardından ülkesini terk edip ailesiyle Adana'ya yerleşen 14 yaşındaki Ukraynalı tenisçi Fedor Zalevsky, İzmir'de 18-23 Temmuz'da Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından düzenlenecek turnuvada Türkiye'de ilk madalyasını kazanmayı hedefliyor.

Rusya'nın saldırısının ardından ülkesini terk edip ailesiyle Adana'ya yerleşen 14 yaşındaki Ukraynalı tenisçi Fedor Zalevsky, İzmir'de 18-23 Temmuz'da Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından düzenlenecek turnuvada Türkiye'de ilk madalyasını kazanmayı hedefliyor.

Ukrayna'nın Odessa şehrinden annesi ve kardeşiyle önce Polonya'ya göç edip, ardından tenis kariyerini sürdürebilmek için elektronik postayla iletişim kurduğu Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübünün (ATDSK) olumlu yanıtıyla Türkiye'ye sığınan Fedor Zalevsky, mart ayından bu yana düzenli antrenman yapıyor.

Tutkunu olduğu tenisi Türkiye'de sürdürebilmenin mutluğunu yaşayan Zalevsky, 18-23 Temmuz'da İzmir'de gerçekleştirilecek ITF Junior Turnuvası'nda derece alabilmek için günde ortalama 6 saat çalışıyor.

İzmir'deki turnuvaya bireysel olarak katılacak Fedor Zalevsky, AA muhabirine, ülkesindeki savaş nedeniyle yaşadığı kötü günleri tenisle unutmaya çalıştığını söyledi.

Kendisine çalışma imkanı sunan ve her konuda destek olan ATDSK sayesinde Türkiye'de turnuvalara hazırlandığını anlatan Zalevsky, şöyle konuştu:

"Kulübün desteğiyle burada antrenmanlarımı yapıyorum. Bana her konuda destek oluyorlar. Geçen ay Çekya'da gerçekleştirilen 16 yaş altı tenis turnuvasına katıldım ancak başarı elde edemedim. İzmir'de gerçekleştirilecek ITF Junior Turnuvası'nda başarılı olabilmek için sıkı antrenman yapıyorum. Bana kucak açan ve her konuda destek olan kulübe teşekkür ediyorum."

İstif: "Fedor, ünlü bir tenisçi olacak"

ATDSK Genel Sekreteri Can İstif, genç sporcuya her konuda destek olmaya çalıştıklarını belirtti.

Zalevsky'nin ilk geldiğinde hem ruhsal hem de sportif olarak iyi durumda olmadığını anlatan İstif, şu ifadeleri kullandı:

"Geldiğinde her yönden mağdur bir çocuk vardı. Biz onu 2-3 ay içerisinde elimizden geldiğince ayağa kaldırdık. Hakikaten birinin hayatına dokunmak güzel bir şey. İlk geldiğinde ruh hali iç açıcı değildi. Spor anlamında da uzun zaman antrenmansız kalmıştı. Çocuğu ayağa kaldırdık. Şimdi mutlu ve arkadaşlarıyla uyum içerisinde. Fedor, uluslararası bir turnuvaya katıldı. Önümüzdeki günlerde yeniden katılacak. Muhtemelen Fedor, önümüzdeki yıllarda dünyada ünlü bir tenisçi olacak ve burayı hiç unutmayacak."

ATDSK Başantrenörü Mehmet Savrun da genç sporcunun yaklaşık 2,5 aylık çalışmayla büyük gelişme gösterdiğini, kendisinden İzmir'de derece beklediklerini dile getirdi.

Ukraynalı tenisçinin annesi Julia Zalevsky de ATDSK'nin bir kardeş, bir baba gibi oğluna kucak açtığını anlatıp, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Ukraynalı genç tenisçi, ailesiyle sığındığı Türkiye'de madalya peşinde
Ukraynalı genç tenisçi, ailesiyle sığındığı Türkiye'de madalya peşinde
Ukraynalı genç tenisçi, ailesiyle sığındığı Türkiye'de madalya peşinde
Ukraynalı genç tenisçi, ailesiyle sığındığı Türkiye'de madalya peşinde

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ukraynalı genç tenisçi, ailesiyle sığındığı Türkiye'de madalya peşinde - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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