Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Yaz Okullarını Açtı - Son Dakika
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Spor

Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Yaz Okullarını Açtı

Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, yaz okullarının açılış törenini basketbol, karate, tenis, jimnastik, atletizm, bisiklet ve bocce branşlarının tanıtımı ile gerçekleştirdi. Ula ilçesinde farklı branşlarda çocukların gelişimi için kurslar açıldı. Kurslar, okullar açıldıktan sonra da devam edecek ve çocukların fiziksel gelişimini destekleyerek elektronik cihazlardan uzak tutmayı amaçlamaktadır.

28.06.2024 10:48
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Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, yaz okullarının açılış törenini basketbol, karate, tenis, jimnastik, atletizm, bisiklet ve bocce branşlarının tanıtımı ile gerçekleştirdi.

Yaz boyunca devam edecek kurslar hakkında bilgi veren Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yağmur Küçük, Ula ilçesinde farklı branşlarda çocukların gelişimi için kurslar açtıklarını belirtti. Ula Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Yağmur Küçük, "Bu yıl her zamankinden farklı olarak branş sayımızı artırmış bulunmaktayız. Ek olarak jimnastik, tenis, bocce ve atletizm branşlarını Ula ilçemizde aktif hale getirdik. Okullar açılıncaya kadar yaklaşık iki ila üç aylık bir periyotta kurslarımız devam edecek. Devam etmek isteyen çocuklarımız, okullar açıldıktan sonra da kurslarına devam edebileceklerdir. Çocuklarımızı telefon ve tablet gibi elektronik aletlerden uzak tutmak için kurslarımız oldukça yararlı olmaktadır. Bu kapsamda tüm vatandaşlarımızı, çocukları ile beraber kurslarımıza kaydolmaya davet ediyoruz" dedi.

Bu yıl kurslara eklenen jimnastik, tenis, bocce ve atletizm branşları ile daha fazla seçenek sunulurken, okullar açıldıktan sonra da devam edecek kurslarda çocuklar düzenli olarak spor yapma fırsatına sahip olacak. Çocukların telefon ve tablet gibi elektronik cihazlardan uzak tutulması amaçlandığı kurslar çocukların fiziksel gelişimini desteklerken, eğlenceli ve sosyal bir ortamda spor yapmalarını sağlayacak. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Yaz Okullarını Açtı - Son Dakika

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