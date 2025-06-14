Ulaş Entok Yeniden Eskişehirspor Başkanı

Eskişehirspor'da mevcut Başkan Ulaş Entok yeniden başkan seçildi. Ayrıca kulübün 517 milyon 939 bin 780 lira borcunun olduğu açıklandı.

Eskişehirspor'un Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Kongre sonucunda mevcut başkan Ulaş Entok, delegelerin oyunu alarak yeniden başkanlığa seçildi. Toplantıda ayrıca, Eskişehirspor'un borcunun 517 milyon 939 bin 780 lira olduğu bilgisi paylaşıldı. - ESKİŞEHİR