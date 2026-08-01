Ülkenin en büyük potansiyellerindendi! Kaçak yolla Avrupa\'ya giderken hayatını kaybetti

Fas kadın futbolunun en büyük yetenekleri arasında gösterilen 20 yaşındaki Faten Ben Omar El Azizi, Avrupa'ya geçme hayaliyle çıktığı tehlikeli yolculukta trajik bir şekilde yaşamını yitirdi.

AKINTIYA KAPILARAK YAŞAMINI YİTİRDİ

Genç futbolcunun, Avrupa'nın güney sınırında yaşanan göç krizi sırasında Fnideq kentinden İspanya'nın Septe şehrine kaçak yollarla yüzerek geçmeye çalıştığı belirtildi. Moghreb Atletico de Tanger forması giyen Ben Omar, yüzerek sınırı geçmeye çalıştığı sırada kuvvetli akıntıya kapıldı. Yerel basında çıkan haberlere göre, akıntıya direnemeyen genç sporcu hayatını kaybetti.

KULÜBÜNDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Acı haberin ardından Moghreb Atletico de Tanger kulübü resmi bir taziye mesajı yayımladı. Geleceği büyük umutlar vaat eden genç futbolcunun vefatını derin bir üzüntüyle doğrulayan kulüp, Ben Omar'ın ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerinde bulundu.