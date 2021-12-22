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Ülkü Motorsporları Başkanı Ümit Ülkü'den İzmir'e uluslararası pist önerisi Açıklaması - Son Dakika

Ülkü Motorsporları Başkanı Ümit Ülkü'den İzmir'e uluslararası pist önerisi Açıklaması

22.12.2021 12:42
Ülkü Motorsporları Başkanı Ümit Ülkü'den İzmir'e uluslararası pist önerisi Açıklaması

İzmir Ülkü Motorsporları Kulübü Başkanı Ümit Ülkü, İzmir'in iklim şartları dolayısıyla uluslararası nitelikteki bir motor sporları kompleksi için en uygun şehir olduğunu bildirdi.

İzmir Ülkü Motorsporları Kulübü Başkanı Ümit Ülkü, İzmir'in iklim şartları dolayısıyla uluslararası nitelikteki bir motor sporları kompleksi için en uygun şehir olduğunu bildirdi.

İzmir Ülkü Motorsporları Kulübünden yapılan açıklamada, kulüp tarafından işletilen İzmir Park Pisti'nde antrenman yapan sporcuların son 6 ayda 98 kupa kazandığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Ümit Ülkü, İzmir Park'ın istihdam, otomotiv ve yan sanayi iş birlikleriyle pazarlama, medya, eğitim, spor ve daha birçok sektörde ekonomiye hizmet ettiğini aktardı.

Türkiye'nin dört bir yanından İzmir'e gelen sporcular ve sporseverlerin yurt içi turizme de katkıda bulunduğunu belirten Ülkü, şunları ifade etti:

"Bu durum, spor endüstrisinin gelişimine, ekonomiye ve tanıtıma da önemli bir katkı sağlıyor. İzmir Park, öncelikle Türk otomobil sporlarına her yıl yüzlerce sporcu kazandırıyor. Yurt dışında mücadele eden birçok sporcumuzun yetişmesinde büyük rol oynuyor. Milli sporcularımızın yarışlara hazırlandığı tek aktif yarış pistiyiz. Her yıl Türkiye'nin dört yanından binlerce sporcu ile yüz binlerce sporseveri ağırlıyoruz. Bu tesis, yetiştirici ve geliştirici kimliğiyle Türkiye'de tüm branşların yapıldığı 'alternatifi olmayan' yarış pisti konumunda. Ama dünyada söz sahibi olma fırsatımız var. Bunun için tek yapmamız gereken uluslararası nitelikte bir piste sahip olmak."

Ülkü, İzmir'in uluslararası nitelikte bir piste sahip olmak için sayısız avantajı olduğunu belirterek, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Turizm altyapımız tamam. Konaklama potansiyelimiz yüksek. Havalimanımız en iyilerinden. Ağır kış şartlarımız yok, 12 ay pisti kullanabiliriz. Dünyada birçok ülkede iklim şartları nedeniyle en fazla 3-4 ay pistler açık oluyor. İşte bu yüzden uluslararası nitelikteki bir motor sporları kompleksi için en uygun şehiriz. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve yerel yönetimlerle yapılacak güç birlikleriyle çok daha büyük organizasyonlara imza atacağımıza inanıyoruz. Gelin adımızı dünyaya duyuralım, bu sporu İzmir'de şahlandıralım."

İstihdam, Türkiye, Medya, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ülkü Motorsporları Başkanı Ümit Ülkü'den İzmir'e uluslararası pist önerisi Açıklaması - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Ülkü Motorsporları Başkanı Ümit Ülkü'den İzmir'e uluslararası pist önerisi Açıklaması - Son Dakika
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