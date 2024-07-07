UltrAslan, doğuştan yürüme engelli çocuğa akülü sandalye hediye etti

Spor

Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'nın Düzce'de faaliyet gösteren üyeleri, doğuştan yürüme engeli 6 yaşındaki Berat Yıldırım'a akülü sandalye hediye etti.

ultrAslan'ın Düzce'deki gönüllüleri, Gölyaka ilçesi Esen Mahallesi'nde yaşayan doğuştan yürüme engelli 6 yaşındaki Berat'ın elektrikli sandalye ihtiyacını yerine getirdi.

Taraftar grubunun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "ultrAslan Düzce ailesi olarak sosyal projeler kapsamında tekerlekli sandalye ihtiyacı olan bir kardeşimizin daha hayatına dokunabildik. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. İyiler sonunda mutlaka kazanır." ifadelerine yer verildi.