Ultraslan Lideri Şirin Hakkında Suçlamalar - Son Dakika
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Ultraslan Lideri Şirin Hakkında Suçlamalar

Ultraslan Lideri Şirin Hakkında Suçlamalar
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Sebahattin Şirin, 'silah bulundurma' ve 'halkı yanıltıcı bilgi yayma' suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Haber: Hakan KAYA/Kamera: Gencer KETEN

(İSTANBUL) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen ultrAslan taraftar grubu lideri Sebahattin (Muzaffer) Şirin hakkında, 'ruhsatsız silah ve mermi bulundurma', 'sosyal medyadaki beyanları ile müsabaka düzeninin bozulması', 'müsabaka ve seyir alanlarına usulsüz seyirci girişi' ve 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamalarıyla yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi şeklinde adli kontrol istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı önceki gün yaptığı açıklamayla, ultraslan tribün lideri Sebahattin (Muzaffer) Şirin'in, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "uyuşturucu kullanma" ve "dolandırıcılık" suçlamalarıyla gözaltına alındığı duyurmuştu. Bugün öğle saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilen Şirin'in "Sayın Abdullah Öcalan'a özgürlük" diye bağırması dikkat çekti.

BİR GRUP DESTEK VERDİ, SALAVAT GETİRDİ, SLOGAN ATTI

Ardından öğle saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Şirin'e bir grup destek verdi. ultrAslan taraftar grubunun çağrısyla gündüz saatlerinde adliye önünde toplanan grup  "Biliyorsun reis hep seninleyiz" pankartı açtı, Sebahattin Şirin'e destek tezahüratında bulundu. Grup ayrıca salavat getirerek "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

Akşam saatlerinde savcılık ifadesi tamamlanan Sebahattin (Muzaffer) Şirin hakkında, 'ruhsatsız silah ve mermi bulundurma', 'sosyal medyadaki beyanları ile müsabaka düzeninin bozulması', 'müsabaka ve seyir alanlarına usulsüz seyirci girişi' ve 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamalarıyla yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi şeklinde adli kontrol istendi.

ŞİRİN'E KARABORSA BİLET DOLANDIRICILIĞI İDDALARI SORULDU

Şirin'e savcılık ifadesinde, evindeki aramada yüklü miktarda bulunan döviz, altın ve mücevheratı yıllarca yaptığı birikim olarak açıkladığı ve düğün hediyeleri kaynaklı olduğunu belirttiği kaydedildi.

Şirin'in usulsüz bilet iddialarıyla ilgili de "Ben ifademde belirttiğim gibi sadece Galatasaray'a gönül bağı bulunan ve bu amaçla sosyal medya platformunda ultraslan adı altında bir araya gelen taraftarların bir parçasıyım. Bu taraftar grubumuzun Galatasaray yönetimiyle bir bağı bulunmamaktadır. Kulüp tarafından taraftar grubumuza hiçbir şekilde ücretsiz bilet verilmesi söz konusu değildir. Sadece kulüp tarafından grubumuzda bulunan üniversite ve lise öğrencilerine %50 indirim hakkı tanınmıştır. Bu şekilde alınan biletlerin de hiçbir şekilde değerinde veya değerinin üzerinde bir başkasına satılması söz konusu değildir. Bu nedenle kulüp tarafından grubumuza ücretsiz bilet verildiği bu biletlerin de değerinin üzerinde başkaca şahıslara satıldığına dair iddiaları kesinlikle kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.

ŞİRİN'E "ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK" VİDEOSU DA SORULDU

İfadesinde uyuşturucu suçlamalarını da reddeden Şirin, sağlık kontrolüne götürülürken çekilen videoya ilişkin de, "Terörsüz Türkiye sürecine, ülkenin birlik ve beraberliğine destek verdiğim için 'Sayın Öcalan'a özgürlük, sayın Öcalan'a özgürlük' şeklinde söylemde bulundum. Başkaca bir amacım veya suç kastım bulunmamaktadır" dediği bildirildi.

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ultraslan Lideri Şirin Hakkında Suçlamalar - Son Dakika

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