Uludağ\'da Mayıs\'ta Kayak Keyfi

06.05.2026 14:55
Uludağ, mayıs ayında 67 cm kar kalınlığıyla özel ücretsiz kayak pisti açtı, tatilciler akın etti.

TÜRKİYE'nin ilk kayak merkezi Uludağ'da kar kalınlığı 67 santimetre olarak ölçülürken, mayıs ayında kayak yapmak isteyen tatilciler sezon finaline özel ücretsiz olarak açılan kayak pistine akın etti.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden, kayakseverlerin 'Beyaz Cennet' olarak tanımladığı Uludağ'da, 1 Mayıs'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı 4 gün boyunca devam ederken, kar kalınlığı 67 santimetreye ulaştı. 8 bin 500 yatak kapasiteli 17 otelden ve 8 misafirhanenin bulunduğu Uludağ'da hava sıcaklığı en yüksek 9, en düşük sıfırın altında 3 derece olarak ölçüldü. Uludağ'da yağan kar, yerini güneşli havaya bırakırken, 2'nci Oteller Bölgesi'ndeki Tutyeli Pisti ise sezon finaline özel ücretsiz olarak açıldı.

Kent merkezinden ve çevre illerden bölgeye gelen kayakseverler, 2 bin 250 metre rakımlı Tutyeli tepesinden başlayan 1400 metre uzunluğundaki pistte mayıs ayında güneşli havada kayak yapmanın keyfini çıkardı. Saat 10.00'dan itibaren açılan telesiyejde kuyruk oluşurken, kayakseverler saat 17.00'a kadar kayak yapabilecek.

Öte yandan yoğun talep üzerine Tutyeli pistinin yarın da ücretsiz olarak kayakseverleri ağırlayacağı belirtildi.

Kaynak: DHA

