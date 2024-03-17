Ulusal Roma Maratonu'nda Kenyalı Atletler Zafer Kazandı

Spor

İtalya'da bu yıl 29'uncusu koşulan Uluslararası Roma Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Asbel Rutto, kadınlarda da yine ülkeden Ivyne Lagat kazandı.

Uluslararası Roma Maratonu'nun 29'uncusu, İtalyan başkentinin tarihi kent merkezini kapsayan 42 kilometre 195 metrelik parkurunda koşuldu.

Roma'nın dünyaca ünlü simge yapısı Kolezyum önündeki Fori Imperali Bulvarı'ndan başlayan ve 19 binden fazla atletin katıldığı maratonda, erkeklerde ve kadınlarda Kenyalı atletler sıralamada zirvede yer aldı.

Erkeklerde Asbel Rutto, 2 saat 6 dakika 24 saniyelik rekor derecesiyle Roma Maratonu'nu birinci bitirdi.

Erkeklerde ikinci sırayı; 2 saat 7 dakika 56 saniyelik derecesiyle yine Kenyalı Brian Kipsang alırken, üçüncü basamakta aynı ülkeden Sila Kiptoo, 2 saat 8 dakika 9 saniyelik derecesiyle yer aldı.

Kadınlarda da Kenyalı atlet Ivyne Lagat, 2 saat 24 dakika 36 saniyelik derecesiyle maratonu ilk sırada tamamladı.

Maratonda, bir diğer Kenyalı Lydia Simiyu, 2 saat 25 dakika 10 saniyelik derecesiyle ikinci, Etiyopyalı Emebet Niguse de 2 saat 26 dakika 41 saniyelik derecesiyle üçüncü oldu.

Güneşli bir havada koşulan maratonda, fenalaşan bazı koşuculara da sağlık ekiplerinin müdahale ettiği görüldü.

Maraton dolayısıyla başkentin pek çok cadde ve meydanı trafiğe kapatılırken, Roma'yı gezmeye gelen turistler de maratona katılanlara tezahüratlarla destek verdi.

Bazı koşucuların maratona eski Roma kıyafetleri tarzında ilginç kostümlerle katılması dikkati çekti.

Bu arada, kendilerine "Son Nesil (Ultima Generazione" adını veren bir grup iklim aktivisti de koşu parkuru içinde yer alan Vittorio Emanuele 2 köprüsünde koşucuların yolunu kesmeye çalıştı.

"İklim çöküşü hızla koşuyor. Kazanırsa hepimiz kaybederiz" yazılı döviz açarak parkur üzerinde oturma eylemi yapıp, yolu kapatmayı deneyen üç göstericiyi güvenlik güçleri bölgeden uzaklaştırdı.