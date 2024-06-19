Ulusal Sebeplili Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri'nde Hüseyin Gümüşalan Başpehlivan oldu - Son Dakika
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Ulusal Sebeplili Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri'nde Hüseyin Gümüşalan Başpehlivan oldu

Balıkesir'in Gönen ilçesinde düzenlenen Ulusal Sebeplili Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri'nde Hüseyin Gümüşalan, finalde Feyzullah Aktürk'ü yenerek başpehlivanlık unvanını kazandı. Organizasyona 230 pehlivan katılırken, dereceye girenlere ödülleri Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz tarafından verildi.

19.06.2024 09:05
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde bu yıl 30'uncusu organize edilen Ulusal Sebeplili Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı, Feyzullah Aktürk'ü finalde yenen Hüseyin Gümüşalan kazandı.

Gönen Belediyesinin ev sahipliğinde, Gönen Er Meydanı'nda gerçekleştirilen organizasyona 32'si başpehlivan kategorisinde olmak üzere başaltı ve büyük orta kategorilerinde 230 pehlivan katıldı.

Güreşler, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz ile Gönen Güreşleri Ağası Hüseyin Eroğlu, pehlivanlar ve güreş ağaları izleyicileri selamladı.

Finalde Feyzullah Aktürk ile karşılaşan Hüseyin Gümüşalan, rakibini yenmeyi başararak başpehlivan oldu.

Dereceye girenlere ödülleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Akın, Gönen Kaymakamı Arslan Yurt ve Belediye Başkanı Palaz tarafından verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ulusal Sebeplili Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri'nde Hüseyin Gümüşalan Başpehlivan oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ulusal Sebeplili Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri'nde Hüseyin Gümüşalan Başpehlivan oldu - Son Dakika
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