Ulusal ve uluslararası başarılarıyla dikkat çeken Naz Arıcı, yeni madalyalar için çalışıyor - Son Dakika
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Spor

Ulusal ve uluslararası başarılarıyla dikkat çeken Naz Arıcı, yeni madalyalar için çalışıyor

Artistik buz pateninde birçok madalya kazanan Naz Arıcı, başarılarına yenilerini eklemek için çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye şampiyonluklarında birincilik kürsüsünü bırakmayan Arıcı'nın, ulusal ve uluslararası yarışmalarda 50'ye yakın altın madalyası bulunuyor. Ülkemizi dünyada en üst sırada temsil etmek isteyen Arıcı, çalışmalarına devam ediyor.

16.06.2024 11:50
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Artistik buz pateninde ulusal ve uluslararası çok sayıda madalya kazanan 41 yaşındaki "Altın Kuğu" lakaplı Naz Arıcı, başarılarına yenilerini eklemek için çalışıyor.

Üst yaştaki sporcuların yarıştığı yetişkinler kategorisinde 2016 yılından bu yana Türkiye şampiyonluklarında birincilik kürsüsünü bırakmayan Arıcı'nın, ulusal ve uluslararası yarışmalarda 50'ye yakın altın madalyası bulunuyor.

Elektrik elektronik mühendisi Naz Arıcı, özel bir şirkette 10 yıl çalıştıktan sonra kendini tamamen buz patenine adadı.

Kendi kategorisinde dünya şampiyonlukları bulunan Arıcı, 4 senede bir yapılan ve en son 20 Ocak'ta İtalya'nın Lombardia bölgesinde düzenlenen Dünya Masterler Kış Oyunları'nda da birincilik kürsüsüne çıktı.

Naz Arıcı, Samsun'da 23-26 Mayıs'ta gerçekleştirilen Artistik Buz Pateni Gençlik Kupası'nda yetişkinler 2. grup kadınlar kategorisinde şampiyon oldu.

Ünvanlarını korumak ve yeni madalyalar elde etmek isteyen Arıcı, Artistik Buz Pateni Milli Takım Antrenörü Timuçin Özbükücü yönetiminde Samsun'da çalışmalarını sürdürüyor.

"Ülkemi dünyada en üst sırada temsil etmek istiyorum"

Naz Arıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, buz patenini çok sevdiğini belirterek, "Bu spora 2011 yılında çok yakın bir arkadaşımı kaybettikten sonra hobi olarak, hayata tutunma amaçlı başladım." dedi.

Sporun yaşı olmadığını ve her yaşta buz pateni sporcusu olunabileceğini kanıtlamaya çalıştığını ifade eden Alıcı, bu süreçte aldığı başarıların kendisini motive ettiğini dile getirdi.

Yeni başarılara imza atmak istediğini aktaran Naz Arıcı, şunları kaydetti:

"Dünya Masterler Kış Oyunları'nda Türkiye'yi temsil ettim, altın madalyanın sahibi oldum.Yetişkin olimpiyatları olarak nitelendiriliyor. Türkiye'de buz pateninde alınmış en büyük başarılardan biri bu aslında. Ulusal ve uluslararası 50'ye yakın madalyam var. Altın madalya almaya devam etmek istiyorum. Onun için çalışıyorum. Ülkemi dünyada en üst sırada temsil etmek istiyorum."

Timuçin Özbükücü ise yoğun bir çalışma programları olduğunu belirterek, "Sporla geçiyor bütün hayatı. Benim hayatım da onu çalıştırmakla geçiyor. Başarıları devam ettireceğiz. Her yıl puanımızı daha ileriye götürmek ve ünvanımızı korumak için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ulusal ve uluslararası başarılarıyla dikkat çeken Naz Arıcı, yeni madalyalar için çalışıyor - Son Dakika

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