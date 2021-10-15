Uluslar Ligi finalinde tartışma yaratan gol sonrası UEFA harekete geçti! Ofsayt kuralı değişiyor

UEFA Uluslar Ligi finalinde Fransa, İspanya'yı geriye düştüğü maçta 2-1 yenmesini bildi. Karşılaşmada Mbappe'nin galibiyeti getiren golü ise kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.
Sabah'ın İspanyol basını AS'tan aktardığı habere göre; Karşılaşmanın son bölümünde çok tartışılan bir pozisyon yaşandı. İspanya savunmasının arkasına sarkan Mbappe, meşin yuvarlağı ağlara gönderirken uzun süre ofsayt itirazları yapıldı. VAR'da incelenen pozisyonda topun İspanyol futbolcudan geldiği için ofsayt olmadığı ifade edildi. Bu pozisyon sonrası UEFA, ofsayt kuralında değişiklik yapmak için harekete geçme kararı aldı.
UEFA hakem direktörü Roberto Rosetti, Anthony Taylor'ın kurallar gereği doğru karar verdiğini ancak kuralın tam olarak doğru olmadığını ve değişebileceğini ifade etti. Rosetti, FIFA ve IFAB ile temas halinde olduğunu ve kuralda değişiklik yapmak için çalışacaklarını söyledi.
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