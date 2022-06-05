Günün öne çıkan karşılaşmasında A Ligi 2'nci Grupta Portekiz , sahasında İsviçre 'yi 4-0 mağlup etti. Portekiz'e galibiyeti getiren golleri Cristiano Ronaldo (2), William Carvalho ve Joao Cancelo kaydetti. Yunanistan 'ın C Ligi 2'nci Grupta Kosova 'yı 1-0 mağlup ettiği maçta Trabzonspor forması giyen Anastasios Bakasetas , attığı gol ile ülkesine galibiyeti getirdi. Uluslar Ligi'nde oynanan 9 karşılaşmada alınan sonuçlar şu şekilde;

Kaynak: DHA

Cristiano, Portekiz, İsviçre, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Uluslar Ligi'nde 2'nci hafta 9 karşılaşma ile başladı - Son Dakika

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