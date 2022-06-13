Günün öne çıkan karşılaşmasında Fransa , kendi sahasında Hırvatistan 'ı konuk etti. Deplasman ekibi, rakibini 5'inci dakikada Luka Modric'in penaltıdan kaydettiği golle 1-0 mağlup etti.

Kaynak: DHA

Uluslar Ligi, Hırvatistan, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Uluslar Ligi'nde 5 karşılaşma oynandı - Son Dakika

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