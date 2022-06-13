Uluslar Ligi'nde 5 karşılaşma oynandı

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan, oynanan 5 karşılaşma ile devam etti.
Günün öne çıkan karşılaşmasında Fransa, kendi sahasında Hırvatistan'ı konuk etti. Deplasman ekibi, rakibini 5'inci dakikada Luka Modric'in penaltıdan kaydettiği golle 1-0 mağlup etti.Uluslar Ligi'nde oynanan 5 karşılaşmada alınan sonuçlar şu şekilde: A LİGİ 1'İNCİ GRUPFransa - Hırvatistan: 0-1 Danimarka - Avusturya: 2-0
- B LİGİ 2'NCİ GRUP İzlanda - İsrail: 2-2
- C LİGİ 3'ÜNCÜ GRUP Kazakistan - Slovakya: 2-1
Azerbaycan - Belarus: 2-0
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