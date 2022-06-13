Uluslar Ligi'nde 5 karşılaşma oynandı - Son Dakika
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Uluslar Ligi'nde 5 karşılaşma oynandı

13.06.2022 23:56
Uluslar Ligi'nde 5 karşılaşma oynandı

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan, oynanan 5 karşılaşma ile devam etti.

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan, oynanan 5 karşılaşma ile devam etti.

Günün öne çıkan karşılaşmasında Fransa, kendi sahasında Hırvatistan'ı konuk etti. Deplasman ekibi, rakibini 5'inci dakikada Luka Modric'in penaltıdan kaydettiği golle 1-0 mağlup etti.

Uluslar Ligi'nde oynanan 5 karşılaşmada alınan sonuçlar şu şekilde: A LİGİ 1'İNCİ GRUPFransa - Hırvatistan: 0-1 Danimarka - Avusturya: 2-0

- B LİGİ 2'NCİ GRUP İzlanda - İsrail: 2-2

- C LİGİ 3'ÜNCÜ GRUP Kazakistan - Slovakya: 2-1

Azerbaycan - Belarus: 2-0


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Futbol: UEFA Uluslar Ligi Futbol: UEFA Uluslar Ligi
Kaynak: DHA

Uluslar Ligi, Hırvatistan, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uluslar Ligi'nde 5 karşılaşma oynandı - Son Dakika

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