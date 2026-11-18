Uluslar Ligi'nde grup aşaması bitti, 6 maçta puan alamayan Türkiye B Ligi'ne düştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonu grup aşaması tamamlandı ve A Ligi 1. Grup'ta 6 maçta puan alamayan Türkiye 0 puanla B Ligi'ne düştü. Fransa, Belçika, Almanya, Hollanda, İngiltere, İspanya, Portekiz ve Norveç çeyrek finale yükseldi.
UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonu grup aşaması bugün oynanan maçlarla tamamlandı.
UEFA tarafından iki yılda bir organize edilen Uluslar Ligi'nde heyecan son hafta maçlarında yaşandı. A Milli Futbol Takımı'nın da mücadele ettiği A Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu.
Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Türkiye, 6 maç sonunda puan alamazken, Fransa 13 puanla grubu lider tamamladı.
A Ligi'nde ilk 2 sırada yer alan Fransa, Belçika, Almanya, Hollanda, İngiltere, İspanya, Portekiz ve Norveç çeyrek finale yükseldi.
A Ligi'ne yükselenler
Uluslar B Ligi'nde mücadele eden İsviçre, Kuzey İrlanda, Avusturya ve İsveç, A Ligi'ne yükselen takımlar oldu. B Ligi'nde gruplarını ikinci tamamlayan Slovenya, Macaristan, İrlanda ve Bosna Hersek ise A Ligi'ne yükselmek için play-off oynayacak.
A Ligi'nde 4. sırada yer alan Türkiye ve Çekya, B Ligi'ne düşerken, Sırbistan ve Galler ise play-off oynayacak.
Uluslar A Ligi'nde puan durumu şu şekilde oluştu:
1. Grup
1. Fransa: 13 puan
2. Belçika: 12 puan
3. İtalya: 10 puan
4. Türkiye: 0 puan
2. Grup
1. Almanya: 11 puan
2. Hollanda: 11 puan
3. Yunanistan: 11 puan
4. Sırbistan: 0 puan
3. Grup
1. İngiltere: 15 puan
2. İspanya: 15 puan
3. Hırvatistan: 6 puan
4. Cekya: 0 puan
4. Grup
1. Portekiz: 15 puan
2. Norveç: 9 puan
3. Danimarka: 9 puan
4. Galler: 3 puan
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