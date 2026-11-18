UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonu grup aşaması bugün oynanan maçlarla tamamlandı.

UEFA tarafından iki yılda bir organize edilen Uluslar Ligi'nde heyecan son hafta maçlarında yaşandı. A Milli Futbol Takımı'nın da mücadele ettiği A Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu.

Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Türkiye, 6 maç sonunda puan alamazken, Fransa 13 puanla grubu lider tamamladı.

A Ligi'nde ilk 2 sırada yer alan Fransa, Belçika, Almanya, Hollanda, İngiltere, İspanya, Portekiz ve Norveç çeyrek finale yükseldi.

A Ligi'ne yükselenler

Uluslar B Ligi'nde mücadele eden İsviçre, Kuzey İrlanda, Avusturya ve İsveç, A Ligi'ne yükselen takımlar oldu. B Ligi'nde gruplarını ikinci tamamlayan Slovenya, Macaristan, İrlanda ve Bosna Hersek ise A Ligi'ne yükselmek için play-off oynayacak.

A Ligi'nde 4. sırada yer alan Türkiye ve Çekya, B Ligi'ne düşerken, Sırbistan ve Galler ise play-off oynayacak.

Uluslar A Ligi'nde puan durumu şu şekilde oluştu:

1. Grup

1. Fransa: 13 puan

2. Belçika: 12 puan

3. İtalya: 10 puan

4. Türkiye: 0 puan

2. Grup

1. Almanya: 11 puan

2. Hollanda: 11 puan

3. Yunanistan: 11 puan

4. Sırbistan: 0 puan

3. Grup

1. İngiltere: 15 puan

2. İspanya: 15 puan

3. Hırvatistan: 6 puan

4. Cekya: 0 puan

4. Grup

1. Portekiz: 15 puan

2. Norveç: 9 puan

3. Danimarka: 9 puan

4. Galler: 3 puan