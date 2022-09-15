FIBA, Türkiye-Gürcistan maçında yaşananlarla ilgili disiplin soruşturması açtı - Son Dakika
Üye Girişi

FIBA, Türkiye-Gürcistan maçında yaşananlarla ilgili disiplin soruşturması açtı

15.09.2022 20:16
FIBA, Türkiye-Gürcistan maçında yaşananlarla ilgili disiplin soruşturması açtı

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), 2022 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takım'ın Gürcistan ile oynadığı maçta yaşananlarla ilgili her iki ülke federasyonu ile 4 basketbolcu hakkında disiplin soruşturması açtı.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), 2022 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takım'ın Gürcistan ile oynadığı maçta yaşananlarla ilgili her iki ülke federasyonu ile 4 basketbolcu hakkında disiplin soruşturması açtı.

FIBA'nın yaptığı açıklamada, maçta yaşanan olaylarla ilgili 5 Eylül'de soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Yaşananlarla ilgili olarak Türkiye Basketbol Federasyonu ve Gürcistan Basketbol Federasyonu'na da disiplin soruşturması açıldığı duyurulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"CCTV videoları da dahil olmak üzere dava materyalini dikkatlice inceledikten sonra FIBA, sportmenlik dışı davranışlarda bulunduğu için Goga Bitadze, Duda Sanadze, Tornike Shengelia ile Furkan Korkmaz ve ilgili ulusal federasyonlara disiplin soruşturması açıldı."

YORUMLAR
500
FIBA, Türkiye-Gürcistan maçıyla ilgili açıklama yaptı FIBA, Türkiye-Gürcistan maçıyla ilgili açıklama yaptı
Kaynak: AA

Milli Takım, Gürcistan, basketbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor FIBA, Türkiye-Gürcistan maçında yaşananlarla ilgili disiplin soruşturması açtı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:02 Altın fiyatlarında düşüş sürecek mi? Uzman isimden öngörüler geldi
19:36 Avrupa'daki mücadele öncesi Sivasspor'un formaları kayboldu! Temsilcimiz alternatif forma ile sahaya çıkacak
19:13 Türkiye Kupası'nda renkli görüntüler! Sedyeden düşen futbolcu kahkahalara boğuldu
19:05 Azerbaycan çatışmalarda 400 Ermeni askerinin öldürüldüğünü duyurdu
18:51 Trabzonspor, Avrupa Ligi'ndeki ilk 3 puanı için sahada! İşte temsilcimizin Kızılyıldız maçındaki ilk 11'i
18:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine CHP'den sert eleştiri: Dört çocuğundan Türkiye'de okuyan yok
18:17 "Vali militan, kaymakam militan" sözleri nedeniyle CHP'li Berhan Şimşek'e adli para cezası verildi
18:14 Hadise'nin boşanma davası açtığı Dinçerler'in eski paylaşımları tepkilerin odağına yerleşti
18:10 Hadise ve Mehmet Dinçerler cephesinden yeni hamle! Tüm sosyal medya hesaplarını kapattı
17:59 Şampiyonlar Ligi'nde Neymar'ın gol sevincine kart gösteren hakemin maç sonunda özür dilediği ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2022 20:17:10. #1.12#
SON DAKİKA: FIBA, Türkiye-Gürcistan maçında yaşananlarla ilgili disiplin soruşturması açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement