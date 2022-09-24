Buz Hokeyi: 2023 Continental Kupası - Son Dakika
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Buz Hokeyi: 2023 Continental Kupası

24.09.2022 23:22
Buz Hokeyi: 2023 Continental Kupası

Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) tarafından düzenlenen 2023 Continental Kupası 1. tur B Grubu'nda 2 müsabaka oynandı.

Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) tarafından düzenlenen 2023 Continental Kupası 1. tur B Grubu'nda 2 müsabaka oynandı.

Zeytinburnu Buz Pisti'nin ev sahipliği yaptığı organizasyona Barcelona-Hockey Punks Vilnius ve Liege Bulldogs-Buz Adam İstanbul maçlarıyla devam edildi.

Günün ilk karşılaşmasında Hockey Punks Vilnius, Barcelona'yı 6-3 yendi. İkinci ve son müsabakada ise Buz Adam İstanbul, Liege Bulldogs'u 4-1 mağlup etti.

Grupta yarın Buz Adam İstanbul-Barcelona ve Hockey Punks Vilnius-Liege Bulldogs maçları yapılacak.

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Kaynak: AA

Barcelona, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Buz Hokeyi: 2023 Continental Kupası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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