Günün ilk karşılaşmasında Hockey Punks Vilnius, Barcelona'yı 6-3 yendi. İkinci ve son müsabakada ise Buz Adam İstanbul, Liege Bulldogs'u 4-1 mağlup etti.

Sakin Köy Hayatı Bana Göre Değil

Kaynak: AA

Barcelona, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Buz Hokeyi: 2023 Continental Kupası - Son Dakika

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