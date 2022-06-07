Uluslararası Dağ ve Ekoloji Kongresi, Trabzon'da düzenlenecek - Son Dakika
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Uluslararası Dağ ve Ekoloji Kongresi, Trabzon'da düzenlenecek

07.06.2022 14:19
Uluslararası Dağ ve Ekoloji Kongresi, Trabzon'da düzenlenecek

Türkiye Dağcılık Federasyonu, Uluslararası Dağ ve Ekoloji Kongresi'nin (MEDESU 2022) 20-21 Ekim tarihlerinde Trabzon'da düzenleneceğini duyurdu.

Türkiye Dağcılık Federasyonu, Uluslararası Dağ ve Ekoloji Kongresi'nin (MEDESU 2022) 20-21 Ekim tarihlerinde Trabzon'da düzenleneceğini duyurdu.

Yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar, kongreye Karadeniz Teknik Üniversitesinin ev sahipliği yapılacağını belirtti.

Kongrede dağcılığın tüm konularının bilimsel bir yaklaşımla tartışılacağını anlatan Başar, "Bu toplantı, disiplinler arası ve çok disiplinli bir özellik taşıyor. Kongreyle farklı mesleklerden birçok bilim insanını bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Sunumlarda başta dağcılık ekosistemleri olmak üzere insan ve diğer canlı varlıkların gelişimi üzerinde birçok çalışmayı masaya yatıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsünün kongre altyapı hizmetlerini üstleneceğini aktaran Başar, sunulacak bildirilerin yazarların isteği üzerine makale olarak yayımlanacağını bildirdi.

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Kaynak: AA

Türkiye Dağcılık Federasyonu, Karadeniz, Trabzon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uluslararası Dağ ve Ekoloji Kongresi, Trabzon'da düzenlenecek - Son Dakika

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