Uluslararası Gemlik Karate Turnuvası'nda Eskişehirli Sporcular Madalyalarını Aldı - Son Dakika
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Uluslararası Gemlik Karate Turnuvası'nda Eskişehirli Sporcular Madalyalarını Aldı

Uluslararası Gemlik Karate Turnuvası\'nda Eskişehirli Sporcular Madalyalarını Aldı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki ferdi lisanslı veteran sporcular, Uluslararası Gemlik Karate Turnuvası'nda derece kazandı. Türkiye Karate Federasyonu organizasyonuyla düzenlenen turnuvada 16 ülkeden katılan 1700 sporcu arasında Eskişehir'den 9 sporcu da yer aldı. Eskişehir temsilcileri, 4 birincilik ve ikincilik, 1 üçüncülük elde ederek toplamda 9 madalya kazandı. Gençlik Spor İl Müdürlüğü karate antrenörü Yaşar Ordu, sporcuların performanslarını koruyup karate sporunda vizyon sahibi olabileceklerini belirtti.

25.07.2024 11:59
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Uluslararası Gemlik Karate Turnuvası'nda derece kazanan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki ferdi lisanslı veteran sporcular, Çamlıca Kemal Unakıtan Spor Salonu'nda düzenlenen törende madalyalarını aldı.

Türkiye Karate Federasyonu organizasyonuyla düzenlenen turnuvada 16 ülkeden katılan 1700 sporcu farklı dallarda kürsüye çıkma mücadelesi verdi. Türkiye genelinde 22 ilden turnuvada yarışırken, Eskişehir'den 9 sporcu müsabakalara katıldı.

Genel klasmanda 2'nci, normal sıralamada 5'inci olmak üzere 4 birincilik ve ikincilik, 1 üçüncülük alan Eskişehir temsilcileri, toplamda 9 madalya almaya hak kazandı.

Programda madalya ve belgelerini takdim eden Gençlik Spor İl Müdürlüğü karate antrenörü Yaşar Ordu, sporcuların çalıştıkları sürece performanslarını koruyup karate sporunda vizyon sahibi olabileceklerini belirtti.

Haftanın her günü saatlerce antrenman yaparak turnuvalara hazırlandıklarını belirten Ordu, şunları söyledi:

"Burada karateye başlama yaş aralığı genel olarak 6'dan başlıyor. Veteran sporcularımız, 45-50 yaşında kadar sporcularımız da var. Şimdi biz önce bir temel teknik eğitimi yapıyoruz. Temel teknik olmadan zaten arkası gelmiyor. Bu anlamda genelde 7 tur müsabaka yapmamız gerekiyor onun için de düzenli, aralıksız çalışıyoruz. Çalışmalarından dolayı önce sporcularımızı tebrik ediyoruz. Çok çalışıyorlar. Onlar çalıştıkça biz de her türlü onları profesyonel anlamda destekleyerek onların eksiklerini tamamlayarak daha ileri seviyelere taşıyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Uluslararası Gemlik Karate Turnuvası'nda Eskişehirli Sporcular Madalyalarını Aldı - Son Dakika

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