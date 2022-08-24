Le Golf National ve Golf de Saint Nom La Breteche'de 24-27 Ağustos 2022 tarihlerinde iki farklı sahada aynı anda oynanacak Esprito Santo Tropy'de, 56 ülkeden 168 golfçü yer alıyor. Katılan ülkelerin en iyi 3 kadın sporcusunun mücadele ettiği şampiyonada, Milli Takım Antrenörü İhsan Gencay Asan önderliğinde; Kadın Milli Golf Takımı sporcusu İrem Demir, Zeynep Süalp ve Ilgın Zeynep Denizci mücadele ediyor.

Kaynak: İHA

Milli Takım, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Kadın Milli Golf Takımı'nın Dünya Amatör Takım Şampiyonası'ndaki mücadelesi başladı - Son Dakika

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