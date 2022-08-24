Kadın Milli Golf Takımı'nın Dünya Amatör Takım Şampiyonası'ndaki mücadelesi başladı - Son Dakika
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Kadın Milli Golf Takımı'nın Dünya Amatör Takım Şampiyonası'ndaki mücadelesi başladı

24.08.2022 10:37
Kadın Milli Golf Takımı'nın Dünya Amatör Takım Şampiyonası'ndaki mücadelesi başladı

Uluslararası Golf Federasyonu (IGF) tarafından Fransa'da düzenlenen Dünya Amatör Takım Şampiyonası Espirito Santo Trophy bugün başladı.

Uluslararası Golf Federasyonu (IGF) tarafından Fransa'da düzenlenen Dünya Amatör Takım Şampiyonası Espirito Santo Trophy bugün başladı.

Le Golf National ve Golf de Saint Nom La Breteche'de 24-27 Ağustos 2022 tarihlerinde iki farklı sahada aynı anda oynanacak Esprito Santo Tropy'de, 56 ülkeden 168 golfçü yer alıyor. Katılan ülkelerin en iyi 3 kadın sporcusunun mücadele ettiği şampiyonada, Milli Takım Antrenörü İhsan Gencay Asan önderliğinde; Kadın Milli Golf Takımı sporcusu İrem Demir, Zeynep Süalp ve Ilgın Zeynep Denizci mücadele ediyor.

Şampiyonanın ilk raundunda milli takım Le Golf National'ın Albatros Sahası'nda sahaya çıktı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Milli Takım, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kadın Milli Golf Takımı'nın Dünya Amatör Takım Şampiyonası'ndaki mücadelesi başladı - Son Dakika

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