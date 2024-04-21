Uluslararası Osmangazi Tarihi Kent Koşusu'nda Kenyalı Sporcular Birinci Oldu - Son Dakika
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Uluslararası Osmangazi Tarihi Kent Koşusu'nda Kenyalı Sporcular Birinci Oldu

Uluslararası Osmangazi Tarihi Kent Koşusu\'nda Kenyalı Sporcular Birinci Oldu

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Osmangazi Tarihi Kent Koşusu'nda Kenyalı sporcular, hem kadınlarda hem de erkeklerde birinci oldu. Yarışa 15 ülkeden bin 154 sporcu katıldı.

21.04.2024 15:31  Güncelleme: 15:37
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Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri çerçevesinde bu yıl 16'ıncısı gerçekleştirilen Uluslararası Osmangazi Tarihi Kent Koşusu, 15 ülkeden bin 154 sporcunun katılımıyla start aldı. Osmangazi'nin tarihi güzelliklerinin yer aldığı güzergahta gerçekleştirilen yarış sonunda, hem kadınlarda hem de erkeklerde bitiş çizgisini ilk geçen Kenyalı sporcular oldu.

Her yıl yerli ve yabancı sporcular tarafından heyecanla beklenen Osmangazi Tarihi Kent Koşusu, bu yıl geniş bir katılımla gerçekleşti. Tophane Meydanı'ndaki Saltanat Kapı önünden sabah saat 10.30'da Osmangazi Belediye Başkan Vekili Feyyaz Alptuğ Memişoğulları'nın startıyla başlayan yarışta sporcular, Tophane, Muradiye, Çekirge, Kükürtlü, Merinos, Altıparmak, 15 Temmuz Meydanı, Haşim İşcan, Gökdere, Irgandı Köprüsü, Kayhan, Kapalı Çarşı ile Kavaklı Caddesi'ni takip ederek Pınarbaşı Meydanı'nda sona eren 15 kilometrelik parkuru tamamlayabilmek için büyük bir mücadele ortaya koydu.

Birincilik Kenyalı atletlerin oldu

Sporcuların birincilik için ter döktüğü yarış sonunda erkeklerde mutlu sona 47: 02.89'luk derecesiyle Kenyalı atlet James Kipkogei Kipkoech ulaştı. Türk atlet Hüseyin Can 48: 55.97'lik derecesiyle ikinci olurken, Etiyopyalı Fetene Alemu Regasa da 46: 43.17'lik derecesiyle üçüncü olma başarısı gösterdi.

Kadınlarda ise Kenyalı atlet Elida Jelimo Korir 53: 45.60'lık derecesiyle birinci, Türk atlet Gamze Altuntaş 01: 00.25'lik derecesiyle ikinci, yine Türk atlet Remziye Erman ise 01: 02.05'lik derecesiyle üçüncü oldu. Ayrıca erkekler ve bayanlarda, 35-39 Yaş, 40-44 Yaş, 45-49 Yaş, 50-54 Yaş, 55-59 Yaş, 60-64 Yaş ve 65 Yaş Üstü kategorilerinde de dereceye giren sporcular da madalya ve kupa almaya hak kazandı.

Dereceye giren sporculara madalya ve kupaları, Osmangazi Belediye Başkan Vekili Feyyaz Alptuğ Memişoğulları, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten, CHP İl Başkan Vekili Ayhan Döner, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcıları Mutlu Esendemir, Tolga Kornoşor, Mücahit Yıldızhan, Osmangazi Belediye Meclis Başkan Vekili Recep Çohan ile Osmangazi Belediyespor Başkanı Fatih Karayılan tarafından verildi. Yarışmanın birincileri 30 bin, ikinciler 27 bin 500, üçüncüler ise 25 bin TL para ödülü kazandı.

Bursalılar sporla dolu bir gün geçirdi

Uluslararası Osmangazi Tarihi Kent Koşusu'nun hemen ardından startı verilen Tarihi Kent Halk Koşusu'na Bursalıların ilgisi büyük oldu. Toplam bin 640 kişinin kayıt yaptırdığı koşuda, birbirinden renkli görüntüler ortaya çıktı. Saltanat Kapı'dan başlayıp, Heykel, Setbaşı, Irgandı Köprüsü, Kayhan Çarşısı, Kapalı Çarşı ve Kavaklı Caddesi güzergahını izleyerek, Pınarbaşı'nda sona eren 4 kilometrelik Halk Koşusu'nu tamamlayan Bursalılar, sporla dolu bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Yarışmada dereceye giren sporcular, madalya ve kupa almaya hak kazandı.

"Bursa'nın ve ülkemizin tanıtımına katkısı olan bir yarış"

Pınarbaşı Meydanı'nda gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan Osmangazi Belediye Başkan Vekili Feyyaz Alptuğ Memişoğulları, "Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Etkinlikleri'nin önemli bir parçası olan Tarihi Kent Koşusu, yıllardır fetih coşkusunun dünyaya açılan kapısı ve en renkli organizasyonu olarak büyük bir misyon üstlenmektedir. Bursa'nın ve ülkemizin tanıtımına büyük katkısı olan Tarihi Kent Koşusu, turizmi canlandıran, kültürleri kaynaştıran, halk koşusu ile birlikte sporu teşvik eden ve 7'den 77'ye herkes için sporu eğlenceli hale getiren çok önemli bir organizasyon. Ulu Önderimiz Atatürk'ün de işaret ettiği gibi yarışma kazanmak için değil, sağlıklı bir yaşam için beden terbiyesini sağlamak ve özendirmek güçlü bir millet olabilmenin olmazsa olmaz şartıdır. Saygının ve sevginin olduğu her yerde kalabalık da olsak keyifle, mutlulukla yol alabildiğimizi görüyoruz. Millet olmanın gücünü, birliğin ve kardeşliğin sarsılmaz bağlarını daha da kuvvetlendiriyoruz. Bugün bu amaçla burada bulunan, bu organizasyona emek veren, destek olan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Uluslararası Osmangazi Tarihi Kent Koşusu'nda Kenyalı Sporcular Birinci Oldu - Son Dakika

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