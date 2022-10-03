Uluslararası Serbest Dalış Kaş Başka Dünya Kupası sona erdi - Son Dakika
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Uluslararası Serbest Dalış Kaş Başka Dünya Kupası sona erdi

03.10.2022 10:16
Uluslararası Serbest Dalış Kaş Başka Dünya Kupası sona erdi

Uluslararası Serbest Dalış Kaş Başka Dünya Kupası tamamlandı.

Uluslararası Serbest Dalış Kaş Başka Dünya Kupası tamamlandı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 31 ülke 78 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda milliler, bir altın, iki gümüş ve bir bronz madalya kazandı.

Organizasyonda madalya alanlar sporcuların isimleri şunlar:

Paletsiz Sabit Ağırlık Kategorisi: (CNF)

1. Görkem Gedik

2. Mete Mordağ

Sabit Ağırlık Çift Palet Kategorisi: (CWT BF)

3. Rüstem Derin

İp Destekli Sabit Ağırlık Kategorisi: (FIM)

2. Şahika Ercümen

Rekor kırdılar

Ayrıca müsabaka sonunda erkeklerde Rüstem Derin sabit ağırlık çift palet branşında 94 metre, Görkem Gedik sabit ağırlık paletsiz branşında 63 metre, master erkeklerde Birol Özbek sabit ağırlık paletsiz branşında 53 metre, sabit ağırlık branşında ise 57 metreyle Türkiye rekoru kırdı.

Kadınlarda ise Şahika Ercümen sabit ağırlık ip destekli branşında 82 metre, Görkem Gedik sabit ağırlık paletsiz branşında 65 metre, master kadınlarda Birgül Erken 55 metreyle sabit ağırlık ip destekli branşında Türkiye rekoru kırmayı başardı.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uluslararası Serbest Dalış Kaş Başka Dünya Kupası sona erdi - Son Dakika

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