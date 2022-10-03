Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 31 ülke 78 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda milliler, bir altın, iki gümüş ve bir bronz madalya kazandı.

Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Uluslararası Serbest Dalış Kaş Başka Dünya Kupası sona erdi - Son Dakika

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