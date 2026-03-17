Uluslararası Tenis Turnuvaları İptal Edildi

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF), Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından yapılan bilgilendirme doğrultusunda, Türkiye'de düzenlenmesi planlanan bazı uluslararası tenis turnuvalarının takvimden çıkarıldığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler nedeniyle 6 ve 13 Nisan haftalarında gerçekleştirilecek organizasyonların iptal edildiği aktarıldı.

İptal edilen turnuvaların "World Tennis Tour Juniors J100 İstanbul", "Masters MT200 Çamyuva", "World Tennis Tour Juniors J30 İstanbul" ve "Masters MT400 Antalya" olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Tenisin ülkemizde gelişmesi, sporcularımızın uluslararası platformlarda daha fazla ve en iyi şekilde yer alması ve ülkemizin uluslararası tenis organizasyonları açısından önemli bir merkez olarak konumunun güçlenmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürdüğümüzü kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.