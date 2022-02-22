Uluslararası Trabzon Yarı Maratonundan 4 madalya ile döndüler

Trabzon'da gerçekleştirilen Uluslararası Trabzon Yarı Maratonunda mücadele eden Kayserili sporcular 1 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya kazandı.

Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 42'ncisi düzenlenen Uluslararası Trabzon Yarı Maratonunda mücadele eden sporculardan 10 K yarışmasında koşan sporcu Süleyman Bekmezci rakiplerine şans tanımayarak şampiyon olurken, bir diğer sporcu Ramazan Baştuğ ise ikinci oldu. 21 K yarışmasında koşan sporcu Ersin Tekal ise 1.03.13'lük zamanla kişisel en iyi derecesini koşarak genel klasmanda ikinci olurken, 21 K Kadınlar yarışmasında koşan sporcu Büşranur Koku da üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Uluslararası Trabzon Yarı Maratonunda mücadele eden sporcuları ile antrenörleri Kemal Koyuncu ve Süleyman Altınoluk'u tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ