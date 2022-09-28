FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası - Son Dakika
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FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası

28.09.2022 16:58
FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası

Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası, Samsun'da devam ediyor.

Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası, Samsun'da devam ediyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen turnuva kapsamında Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda güreş, İlkadım Okçuluk Salonu'nda muaythai, Yaşar Doğu Spor Salonu'nda karate ve OMÜ Yalçın Taşmektepligil Salonu'nda boks müsabakaları gerçekleştiriliyor.

Samsun'da 21 Eylül'de başlayan, 56 ülkeden yaklaşık 1100 sporcunun katıldığı turnuvada Türkiye şu ana kadar 7 altın, 13 gümüş ve 32 bronz olmak üzere 52 madalya kazandı.

Organizasyon 30 Eylül'de sona erecek.

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Kaynak: AA

Dövüş Sporları, Samsun, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası - Son Dakika

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